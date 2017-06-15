ФОТО: Концертный зал «Дзинтари» сняли для закрытой вечеринки

15 июня издательский дом Rīgas Viļņi отпраздновал 20-летний юбилей, собрав в концертном зале «Дзинтари» известных политиков, певцов, актеров, бизнесменов и своих многолетних друзей, коллег и партнеров. Шампанское, клубника и концерт Интарса Бусулиса с Абонементским оркестром радовали более двух тысяч гостей на протяжении всего вечера.
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Гости вечера с удовольствием обменивались впечатлениями и приятными пожеланиями, а главную героиню вечера - председателя правления издательства Rīgas Viļņi Айю Симсоне одаривали роскошными букетами цветов и подарками.
Среди приглашенных были замечены экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, Мартиньш и Иева Бондаре, Айгар Калвитис, Андрис Америкс, Светлана Лоев с супругом, Майя Силова, Айя Андреева, Донс, Кристине Линдеблате, Ирена Пулкинен, Оскар Борщевскис и многие другие.
Особым сюрпризом праздника стало выступление оперной дивы Инесе Галанте на сцене «Дзинтари». Певица также присоединилась к поздравлениям гостей.
Многие из присутствующих позировали фотографам, а другие предпочли запечатлеть прекрасные моменты самостоятельно, публикуя снимки с отзывами в соцсетях.
Time flies when you have fun! Happy 20 Anniversary @Rīgas Viļņi Happy Jubiläum Aija Simsone! ❤️✌🏻🌺💥🎉🍾🇱🇻 #rigasvilni20 #riga #latvia #latvija #styleblogger #stylish @simsone_a #riga #jurmala #jurmalabeach #dzintari #dzintariconcerthall #traveleurope #rigasvilni #rīgassvētki #rīgasviļņi @izdevnieciba_rigas_vilni
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