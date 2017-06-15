ФОТО: Концертный зал «Дзинтари» сняли для закрытой вечеринки

15 июня издательский дом Rīgas Viļņi отпраздновал 20-летний юбилей, собрав в концертном зале «Дзинтари» известных политиков, певцов, актеров, бизнесменов и своих многолетних друзей, коллег и партнеров. Шампанское, клубника и концерт Интарса Бусулиса с Абонементским оркестром радовали более двух тысяч гостей на протяжении всего вечера.

Гости вечера с удовольствием обменивались впечатлениями и приятными пожеланиями, а главную героиню вечера - председателя правления издательства Rīgas Viļņi Айю Симсоне одаривали роскошными букетами цветов и подарками.

Среди приглашенных были замечены экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, Мартиньш и Иева Бондаре, Айгар Калвитис, Андрис Америкс, Светлана Лоев с супругом, Майя Силова, Айя Андреева, Донс, Кристине Линдеблате, Ирена Пулкинен, Оскар Борщевскис и многие другие.

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Особым сюрпризом праздника стало выступление оперной дивы Инесе Галанте на сцене «Дзинтари». Певица также присоединилась к поздравлениям гостей.

Многие из присутствующих позировали фотографам, а другие предпочли запечатлеть прекрасные моменты самостоятельно, публикуя снимки с отзывами в соцсетях.

2️⃣0️⃣ 🌷🍓💐 #rigasvilni20 A post shared by Elana Baibakova (@elany19) on Jun 15, 2017 at 12:37pm PDT

Apsveicam no sirds! 💜 #rigasvilni20 @simsone_a #jubileja #RV20 @annaleds #prlinija A post shared by Irēna Drozdova (@paniirena) on Jun 15, 2017 at 10:31am PDT

/mākam smuki uzvesties A post shared by Daydreamin' (@zandasmitina) on Jun 16, 2017 at 12:32am PDT

Foršā kompānija🎉🎉🎉 Ar @saulite_kristine un Ineta Dumbre 😘😘😘 A post shared by Inita Saulīte-Zandere (@inita.lv) on Jun 15, 2017 at 2:18pm PDT

Rīgas Viļņiem 20!!! 🎉🥂🍾 #rigasvilni A post shared by Ginta Cvetkova (@gintacvetkova) on Jun 15, 2017 at 12:12pm PDT

Mums svētki! Paldies mana mīljā @simsone_a #rigasvilniem20 #pastaiga #rigasvilni #riga #latvia #instasister A post shared by Una (@unaulme) on Jun 15, 2017 at 11:50am PDT

Kas var būt labāks par zemenēm... Rīgas Viļņi 20 🎉 paldies @iveta_skele A post shared by INGA RAČIKA (@ingishz_pp) on Jun 15, 2017 at 11:33am PDT

Гостьи концерта в честь 20-летнего юбилея издательства @izdevnieciba_rigas_vilni Диана Галанте, Инесе Галанте и Майя Силова #redcarpet #party #celebration @silovamaija A post shared by журнал Открыто! (@otkrito.lv) on Jun 15, 2017 at 10:11am PDT

w/ momma ❤ A post shared by Jēkabs Kārlis Rasnačs (@jekabsrasnacs) on Jun 15, 2017 at 9:58am PDT

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