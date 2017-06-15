ФОТО: Концертный зал «Дзинтари» сняли для закрытой вечеринки

 

Фото: instagram.com

15 июня издательский дом Rīgas Viļņi отпраздновал 20-летний юбилей, собрав в концертном зале «Дзинтари» известных политиков, певцов, актеров, бизнесменов и своих многолетних друзей, коллег и партнеров. Шампанское, клубника и концерт Интарса Бусулиса с Абонементским оркестром радовали более двух тысяч гостей на протяжении всего вечера.

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Гости вечера с удовольствием обменивались впечатлениями и приятными пожеланиями, а главную героиню вечера - председателя правления издательства Rīgas Viļņi Айю Симсоне одаривали роскошными букетами цветов и подарками.

Среди приглашенных были замечены экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, Мартиньш и Иева Бондаре, Айгар Калвитис, Андрис Америкс, Светлана Лоев с супругом, Майя Силова, Айя Андреева, Донс, Кристине Линдеблате, Ирена Пулкинен, Оскар Борщевскис и многие другие.

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Особым сюрпризом праздника стало выступление оперной дивы Инесе Галанте на сцене «Дзинтари». Певица также присоединилась к поздравлениям гостей.

Многие из присутствующих позировали фотографам, а другие предпочли запечатлеть прекрасные моменты самостоятельно, публикуя снимки с отзывами в соцсетях.

2️⃣0️⃣ 🌷🍓💐 #rigasvilni20

A post shared by Elana Baibakova (@elany19) on

Apsveicam no sirds! 💜 #rigasvilni20 @simsone_a #jubileja #RV20 @annaleds #prlinija

A post shared by Irēna Drozdova (@paniirena) on

/mākam smuki uzvesties

A post shared by Daydreamin' (@zandasmitina) on

Foršā kompānija🎉🎉🎉 Ar @saulite_kristine un Ineta Dumbre 😘😘😘

A post shared by Inita Saulīte-Zandere (@inita.lv) on

Rīgas Viļņiem 20!!! 🎉🥂🍾 #rigasvilni

A post shared by Ginta Cvetkova (@gintacvetkova) on

Kas var būt labāks par zemenēm... Rīgas Viļņi 20 🎉 paldies @iveta_skele

A post shared by INGA RAČIKA (@ingishz_pp) on

w/ momma ❤

A post shared by Jēkabs Kārlis Rasnačs (@jekabsrasnacs) on

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