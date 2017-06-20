ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой

На днях в СМИ появились снимки 18-летней Арины Сахаровой — внучки Владимира Высоцкого. Интернет-пользователи дружно начали восхищаться обаянием девушки и ее красивой женственной фигурой. А особо внимательные и вовсе отыскали в девушке черты знаменитого родственника.

18-летняя Арина Сахарова — внучка Владимира Высоцкого, но о своем знаменитом дедушке говорить не любит. Бабушка Арины забеременела, когда Высоцкий уже был женат на Марине Влади, поэтому артист был против рождения ребенка.

Анастасия Иваненко, — внебрачная дочь барда, которую при жизни он так ни разу и не увидел, поэтому все разговоры об известном родственнике чуть ли не под запретом.

Реклама

Семья ведет непубличный образ жизни, поэтому когда в СМИ появились фото Арины, интернет-пользователи тут же принялись оживленно их обсуждать.

Большинство сошлось на том, что девушка очень красива и даже немного похожа на Владимира Высоцкого, а многие также отметили и привлекательную фигуру Сахаровой.

Внучка Владимира Высоцкого покоряет Instagram аппетитными формами 18-летняя Арина Сахарова почти не говорит о родстве с легендарным бардом из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко, дочь Высоцкого, которую он так и не признал официально. Публикация от SUPER (@super.ru) Июн 20 2017 в 2:53 PDT

Еще по этой теме