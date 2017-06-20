ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой

 

Фото: Кадр из видео

На днях в СМИ появились снимки 18-летней Арины Сахаровой — внучки Владимира Высоцкого. Интернет-пользователи дружно начали восхищаться обаянием девушки и ее красивой женственной фигурой. А особо внимательные и вовсе отыскали в девушке черты знаменитого родственника.

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18-летняя Арина Сахарова — внучка Владимира Высоцкого, но о своем знаменитом дедушке говорить не любит. Бабушка Арины забеременела, когда Высоцкий уже был женат на Марине Влади, поэтому артист был против рождения ребенка.

Анастасия Иваненко, — внебрачная дочь барда, которую при жизни он так ни разу и не увидел, поэтому все разговоры об известном родственнике чуть ли не под запретом.

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Семья ведет непубличный образ жизни, поэтому когда в СМИ появились фото Арины, интернет-пользователи тут же принялись оживленно их обсуждать.

Большинство сошлось на том, что девушка очень красива и даже немного похожа на Владимира Высоцкого, а многие также отметили и привлекательную фигуру Сахаровой.

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