Для выставки «Столетие Латвии» отобрано уже более 1000 предметов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Для выставки «Столетие Латвии» отобрано уже более 1000 предметов из 6000, предложенных латвийскими музеями, рассказала замдиректора Латвийского национального исторического музея по научной работе Ирина Зейбарте.

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Экспонаты могут еще измениться, но ясно, что в помещении площадью 700 кв. м посетителям выставки будет что увидеть.

В организации выставки участвуют сейчас восемь музеев, а сотрудничество ведется с 60. Открытие выставки предусмотрено в 2018 году.

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Руководитель отдела истории средних веков, нового и новейшего времени Латвийского национального исторического музея Том Кикутс рассказал, что выставка будет разделена на несколько исторических периодов, а материалы об истории и политике будут дополнены рассказами о судьбах людей.

Для популяризации выставки открыт сайт «Latvijasgadsimts.lv», который будет работать до 2021 года.

На проект выделено примерно 490 тыс. евро, в том числе 330 тыс. евро на обустройство выставки.

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