Ресторанная группа «Resto-Rātors» отметила юбилей

В минувшую субботу состоялось грандиозное мероприятие, посвященное юбилею ресторанной группы «Resto-Rātors», а также открытию новых проектов компании: «Memories» в Юрмале и «Piazza Italiana» в Риге, а вместе с тем и открытию нового сезона «Legend. Beach».
В этом году «Resto-Rātors» решил объединить несколько важных событий, развернув масштабное мероприятие и перекрыв 4-ю линию на улице жилого квартала Legend. в Юрмале для ярмарки гурманов «Gourmet Fair». На празднике были представлены все рестораны группы, которые угощали гостей широким изобилием блюд и напитков, а музыкальное сопровождение обеспечивал диджей международного уровня Федор Фомин. Мероприятие состоялось в официальный день шампанского «Moet».