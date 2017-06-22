Ресторанная группа «Resto-Rātors» отметила юбилей

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В минувшую субботу состоялось грандиозное мероприятие, посвященное юбилею ресторанной группы «Resto-Rātors», а также открытию новых проектов компании: «Memories» в Юрмале и «Piazza Italiana» в Риге, а вместе с тем и открытию нового сезона «Legend. Beach».