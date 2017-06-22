Ресторанная группа «Resto-Rātors» отметила юбилей

 

Фото: пресс-фото

В минувшую субботу состоялось грандиозное мероприятие, посвященное юбилею ресторанной группы «Resto-Rātors», а также открытию новых проектов компании: «Memories» в Юрмале и «Piazza Italiana» в Риге, а вместе с тем и открытию нового сезона «Legend. Beach».

В этом году «Resto-Rātors» решил объединить несколько важных событий, развернув масштабное мероприятие и перекрыв 4-ю линию на улице жилого квартала Legend. в Юрмале для ярмарки гурманов «Gourmet Fair». На празднике были представлены все рестораны группы, которые угощали гостей широким изобилием блюд и напитков, а музыкальное сопровождение обеспечивал диджей международного уровня Федор Фомин. Мероприятие состоялось в официальный день шампанского «Moet».

Юбилей группы ресторанов „Resto-Rātors”

Фото: Юбилей группы ресторанов „Resto-Rātors”0

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