Последний шанс стать звездой латвийского X-фактора

 

Фото: лого

Хотя отборы в латвийскую версию популярного мирового шоу X-фактор (X Faktors) уже прошли, организаторы решили дать шанс тем, кто не успел подать заявку.

До 16 июля на сайте шоу xfaktors.lv можно подать видео длиной около 2 минут со своим выступлением. Особо приветствуются молодые люди в возрасте начиная с 16 лет и вокальные группы.

На видео должна быть исполнена песня без музыкального сопровождения или a capella, также должно быть хорошо видно исполнителя.

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Стоит учесть, что видео будет публично доступно, так что его увидят не только жюри, но все зашедшие на сайт конкурса.

Кстати, организаторы призывают присылать свои видео и тех, кто был на отборе, но не прошел. У вас есть второй шанс!

Напомним, съемки шоу пройдут в августе, а уже осенью передачу покажут на ТВ3.

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