Латвийская группа сняла клип с «голливудской» изюминкой

 

Фото: пресс-фото

Латвийская фанк-группа THE BLASTER BITZ презентовала клип на песню Something’s Going Wrong. Получилось качественно и с «голливудской» изюминкой.

По сюжету оценить творчество провинциального ансамбля в латвийской глубинке собирается сам Киану Ривз (даже актера похожего нашли), однако ребята так усердно готовятся, что вечно недовольный результатом режиссер оставляет их без шанса на успех и без... сельского клуба.

В целом получилось весьма неплохо. Да и солистка Ирина Майнерт просто очаровательна. Правда, в ролике есть «настоящие» выражения недовольного человека, так что он 16+.

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Коллектив THE BLASTER BITZ основан в 2013 году.


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