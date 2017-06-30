ФОТО: Несмотря на дождливую погоду, российские звезды отдыхают в Юрмале

Пусть латвийское лето выдалось дождливым и холодным, а российские туристы, среди которых есть и известные личности, для отпуска по-прежнему выбирают Юрмалу. Кого-то привлекает чистый воздух прибалтийского курорта, других насыщенная культурная программа и местные достопримечательности, а некоторых и то, и другое вместе взятое. Как проводят время российские актеры, шоумены и телеведущие в Латвии? Смотрите свежие фотографии из их миклроблогов Instagram.
- ФОТО: Денис Мацуев собрал аншлаг и звездных гостей в Юрмале 3 июля 2017 г.
- Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике 15 июня 2017 г.
- ВИДЕО: Галкин замерз в Юрмале, пока Пугачева с Вайкуле ужинали на берегу моря 5 июня 2017 г.
- Юрмале меняют имидж: На гонорары артистам потратят более миллиона евро 26 мая 2017 г.
- Фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» объявил концертную программу 22 мая 2017 г.
Актер Эммануил Виторган
Композитор Игорь Николаев и певица Алла Пугачева
Дирижер Александр Сладковский
Пианист Денис Мацуев
Певица Кристина Орбакайте и шоумен Максим Галкин
Приезжала погостить на несколько дней Кристина. Гарри приготовил ей свой фирменный омлет, изображая иностранного повара. Готовка омлета для него обычно ограничивается поеданием колбасы 😆 Окончание процесса я не снял, потому что погнался за Лизой 🤷🏻♂️ #гарригалкин #елизаветагалкина #кристинаорбакайте #максимгалкин #дети #семья #юныйповар @orbakaite_k
Stand-up комик Илья Соболев
Телеведущая Юлия Бордовских
Актриса Алиса Хазанова
Искусствовед и супруга олимпийского чемпиона по на гребле на байдарках-двойках Анастасия Постригай
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Из новостей: 1. Мы приехали отдохнуть на море, но ночью было +4. Ситуация из разряда - "ожидания-реальность". 2. Но в Юрмале такие роскошные рестораны, что погода совсем не расстраивает. 3. Мои аппетитные формы - это не последствие чревоугодия в местных гастрономических заведениях, а 14 недель. Хотя многие мне говорят, что с таким животом уже рожать ходят. 4. Большая глупость приехать в отпуск с шлейфом не закрытых дел по работе, ремонту и учебе. 5. Переживаю, что не успеваю отвечать на комментарии в личном аккаунте. Вся активность уходит на @op_pop_art Простите меня, пожалуйста!