ФОТО: Несмотря на дождливую погоду, российские звезды отдыхают в Юрмале

Приезжала погостить на несколько дней Кристина. Гарри приготовил ей свой фирменный омлет, изображая иностранного повара. Готовка омлета для него обычно ограничивается поеданием колбасы 😆 Окончание процесса я не снял, потому что погнался за Лизой 🤷🏻‍♂️ #гарригалкин #елизаветагалкина #кристинаорбакайте #максимгалкин #дети #семья #юныйповар @orbakaite_k

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 3, 2017 at 7:51am PDT