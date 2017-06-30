ФОТО: Несмотря на дождливую погоду, российские звезды отдыхают в Юрмале

Денис Мацуев
 

Денис Мацуев. Фото: instagram.com

Пусть латвийское лето выдалось дождливым и холодным, а российские туристы, среди которых есть и известные личности, для отпуска по-прежнему выбирают Юрмалу. Кого-то привлекает чистый воздух прибалтийского курорта, других насыщенная культурная программа и местные достопримечательности, а некоторых и то, и другое вместе взятое. Как проводят время российские актеры, шоумены и телеведущие в Латвии? Смотрите свежие фотографии из их миклроблогов Instagram.

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Пианист Денис Мацуев

Сегодня. Юрмала! Today. Jurmala! #мацуев #matsuev #jurmala #юрмала#👍

A post shared by Денис Мацуев (@matsuevdenis) on

Певица Кристина Орбакайте и шоумен Максим Галкин

Stand-up комик Илья Соболев

Телеведущая Юлия Бордовских

10 лет это моя любимая спина и my life💕 #anniversary #love #леха

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Актриса Алиса Хазанова

Юрмала, я скучала по тебе . #летоиздождя#instamood

A post shared by Alisa Khazanova Алиса Хазанова (@alisakhazanova) on

Искусствовед и супруга олимпийского чемпиона по на гребле на байдарках-двойках Анастасия Постригай

Из новостей: 1. Мы приехали отдохнуть на море, но ночью было +4. Ситуация из разряда - "ожидания-реальность". 2. Но в Юрмале такие роскошные рестораны, что погода совсем не расстраивает. 3. Мои аппетитные формы - это не последствие чревоугодия в местных гастрономических заведениях, а 14 недель. Хотя многие мне говорят, что с таким животом уже рожать ходят. 4. Большая глупость приехать в отпуск с шлейфом не закрытых дел по работе, ремонту и учебе. 5. Переживаю, что не успеваю отвечать на комментарии в личном аккаунте. Вся активность уходит на @op_pop_art Простите меня, пожалуйста!

A post shared by Anastasia Postrigay (@artlovegod) on

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