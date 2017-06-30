ФОТО: Несмотря на дождливую погоду, российские звезды отдыхают в Юрмале

Денис Мацуев. Фото: instagram.com

Пусть латвийское лето выдалось дождливым и холодным, а российские туристы, среди которых есть и известные личности, для отпуска по-прежнему выбирают Юрмалу. Кого-то привлекает чистый воздух прибалтийского курорта, других насыщенная культурная программа и местные достопримечательности, а некоторых и то, и другое вместе взятое. Как проводят время российские актеры, шоумены и телеведущие в Латвии? Смотрите свежие фотографии из их миклроблогов Instagram.