В Риге 300 барабанщиков дадут бесплатный синхронный концерт

 

Фото: Пресс-фото

В воскресенье , 9 июля, в Риге состоится Балтийский саммит барабанщиков – более 300 музыкантов соберутся в Гризинькалнском парке, чтобы в 18:00 синхронно сыграть современные популярные композиции.

Уже в третий раз на спортивной площадке Ghetto Games пройдет яркое и незабываемое шоу – синхронное выступление сотни барабанщиков. На мероприятие приглашают любителей ритмичной музыки любых возрастов. Вход – бесплатный.

Генеральная репетиция будет проходить с 16:00 до 17:30, а Большой концерт начнется в 18:00 и продлится до 21:00. В нем выступят не только латвийские барабанщики, но и гости из Литвы, Эстонии, Финляндии, Польши и США – барабанщик JP Bouvet.

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Однако саммит – это не только захватывающее выступление на вечернем концерте. В течение всего дня, с 11:00 до 18:00 будут проходить мастер-классы, творческие мастерские, представления, также будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести барабанную установку, аксессуары и много других полезных предметов.


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