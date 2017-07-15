У известного латвийского эксперта моды посреди леса практически остановилось сердце

Давидс
 

Давидс. Фото: LETA

Известный латвийский деятель искусств и эксперт моды Давидс (Роман Андреев) провел Лиго в машине скорой помощи - его сердце практически перестало биться.

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Изданию Kas Jauns Давидс рассказал ужасающие подробности того вечера. «Иду, становится плохо - и так несколько раз. И вдруг чувствую, что падаю - пошел во двор, где были люди. На мгновенье потерял сознание... Все вокруг стало кружиться, в груди неприятно сжалось. (...)

По дороге в елгавскую больницу, посреди леса, медиком пришлось остановить машину, так как сердце почти совсем остановилось - пульс был только 20 ударов в минуту.

Позже узнал, что врачи тогда стали вводить внутривенно лекарство. Это настоящее чудо, что я все еще среди живых».

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В больнице Давидсу сообщили, что проблемы с сердцем вызвала физическая и эмоциональная перегрузка. Теперь артисту нужно стоять в очереди на операцию, которая намечена на осень.

В августе текущего года эксперту моды исполнится 52 года.

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