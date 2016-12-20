Карьера бионической певицы из Даугавпилса продвигается: она уже завоевывает экраны

 

Фото: Кадр из сериала

Девушка из Даугавпилса Виктория Модеста, ставшая первой в мире бионической певицей, снялась в популярном фантастическом сериале «Киллджойс», сыграв… практически саму себя — бионически измененного персонажа.

«Киллджойс» - это канадский телесериал, который в США показывают на телеканале Syfy. Он повествует о космических приключениях в далеком будущем. Увидеть Викторию можно во второй серии третьего сезона. По сюжету, она — злой гений, который мстит людям за превращение отдельных личностей в модифицированных существ. При этом для ее героини был взят сценический образ певицы, с которым она продолжает покорять мир. Все протезы девушки вписались в канву повествования.

👽🙌🏻🖤 @killjoys @spacechannel #bionicpopartist wearing @iimuahii @natachamarro @thealternativelimbproject

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Напомним, имя Виктории Модесты (настоящее имя - Виктория Москалова) прозвучало в 2014 году, когда ее клип Prototype показал британский телеканал Channel 4. Девушка позиционировала себя как первая бионическая певица. У нее действительно ампутирована нога, однако Виктория превратила это в свою «фишку».

Певица родилась в Даугавпилсе. При рождении она получила вывих бедра, и последующие многочисленные операции не принесли успеха. Когда Виктории было 11 лет, семья переехала в Лондон. Там девушка занялась вокалом, позже стала принимать участие в модных показах. В 2007 году артистка приняла решение ампутировать ногу, заменив ее гламурными протезами.

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