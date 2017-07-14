ФОТО: На Салацгриве стартовал фестиваль Positivus

Первые гости Positivus 2017
 

Первые гости Positivus 2017. Фото: Mārtiņš Otto/TVNET

Сегодня на Салацгриве стартовал 11-й музыкальный фестиваль Positivus. В этом году фестиваль проходит с 14 по 16 июля. Первые зрители уже прибыли на место проведения мероприятия.

Как известно, среди многочисленных артистов, заявленных в программе концертов, немало всемирно известных музыкантов, среди них Pixies, Ellie Goulding, Alt-J, Grandmaster Flash, Rae Sremmurd, JP Cooper, José González и многие другие.

Кроме того, зрители смогут услышать местных и начинающих зарубежных исполнителей. Коллектив Francobollo из Великобритании, Teachers из Нью-Йорка, австралийка Rachel Claudio & Rick Feds из Латвии, израильская группа Bucharest, а также латвийские Raimonds Tiguls & Moonlight Sound Design, MESA, Satellites LV, Bandmaster, Fakts, Edavārdi, Singapūras Satīns, Chris Noah un Ezeri.

Реклама

Для любителей электронной музыки выступят известные диджей, среди которых Kingdom, Crookers, Aeroplane, araabMUZIK, DJ Aspirins vs Toms Grēviņš, DJ Rudd, Noëp, Nightwave, DJ Nova, Niklāvz, RudeLies, Makree un Rīgas DJ Skola: DJ Dubra, DJ Pm2theam, DJ Aspirins.

На фестиваль Positivus 2017 прибыли первые гости

Фото: На фестиваль Positivus 2017 прибыли первые гости0

Интересно, что будет отдельная сцена для концептуальных музыкальных проектов.

Гостям фестиваля предложат энергичный рэп от Viņa, легкий джаз в исполнении Матиса Чударса и еще много хорошей музыки.

За юмористическую составляющую тут ответят: Рижский театр импровизации, Comedy Latvia, Comedy Estonia и Женский Standup.

Подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Официальный сайт Positivus

Еще по этой теме
Маршрут на выходные: средневековье в Бауске, войнушка в Д-пилсе и праздник на улице Йомас

Маршрут на выходные: средневековье в Бауске, войнушка в Д-пилсе и праздник на улице Йомас

Афиша на выходные: цирковой фестиваль, грандиозная регата и Positivus

Афиша на выходные: цирковой фестиваль, грандиозная регата и Positivus

Не пропустите! Самые ожидаемые концерты лета в Латвии

Не пропустите! Самые ожидаемые концерты лета в Латвии


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Путин, Трамп и Латвия: как нам скажут, так и повернемся! Новости

Путин, Трамп и Латвия: как нам скажут, так и повернемся!

iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности Hi-Tech

iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

Кожу от старения спасает лишь один вид кремов Wo&Men

Кожу от старения спасает лишь один вид кремов

Стало известно, кто же эта девушка, спасшая самоубийцу на мосту Новости

Стало известно, кто же эта девушка, спасшая самоубийцу на мосту

Музыка

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 