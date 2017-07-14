ФОТО: На Салацгриве стартовал фестиваль Positivus

Сегодня на Салацгриве стартовал 11-й музыкальный фестиваль Positivus. В этом году фестиваль проходит с 14 по 16 июля. Первые зрители уже прибыли на место проведения мероприятия.

Как известно, среди многочисленных артистов, заявленных в программе концертов, немало всемирно известных музыкантов, среди них Pixies, Ellie Goulding, Alt-J, Grandmaster Flash, Rae Sremmurd, JP Cooper, José González и многие другие.

Кроме того, зрители смогут услышать местных и начинающих зарубежных исполнителей. Коллектив Francobollo из Великобритании, Teachers из Нью-Йорка, австралийка Rachel Claudio & Rick Feds из Латвии, израильская группа Bucharest, а также латвийские Raimonds Tiguls & Moonlight Sound Design, MESA, Satellites LV, Bandmaster, Fakts, Edavārdi, Singapūras Satīns, Chris Noah un Ezeri.

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Для любителей электронной музыки выступят известные диджей, среди которых Kingdom, Crookers, Aeroplane, araabMUZIK, DJ Aspirins vs Toms Grēviņš, DJ Rudd, Noëp, Nightwave, DJ Nova, Niklāvz, RudeLies, Makree un Rīgas DJ Skola: DJ Dubra, DJ Pm2theam, DJ Aspirins.

































































Aizvērt На фестиваль Positivus 2017 прибыли первые гости Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET







Интересно, что будет отдельная сцена для концептуальных музыкальных проектов.

Гостям фестиваля предложат энергичный рэп от Viņa, легкий джаз в исполнении Матиса Чударса и еще много хорошей музыки.

За юмористическую составляющую тут ответят: Рижский театр импровизации, Comedy Latvia, Comedy Estonia и Женский Standup.

Подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Официальный сайт Positivus

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