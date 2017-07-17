Девушка спрыгнула с 3-х метровой вышки из-за Маркуса Рива

Во время сьемок новой видеоработы на летний трек «Южные ветра» Маркуса Рива, главная героиня клипа, телеведущая Яна Шуйгина спрыгнула с вышки, не выдержав напористости латвийского исполнителя. К счастью… приземлилась она в бассейн.

По задумке режиссера Тараса Голубкова и продюсера сьемки видео Катерины Малой исполнитель в новом клипе предстанет зрителю в образе инструктора по плаванию, в тайне пытающий страсть к красавице из плаката, которая кажется для него самой дорогой наградой.

Когда наконец, волею судьбы девушка посещает бассейн Маркуса, он решил действовать настойчиво...

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Новый трек «Южные ветра» полностью пропитан летом, хорошим настроением и сексуальностью ведь авторами музыки и текста новой песни стали Артур Полховский и Денис Давыдов, создатели хита «Красива сильно», который принес Маркусу популярность.

Режиссер нового клипа Маркуса Тарас Голубков известен своими работами для музыкального лейбла Black Star, а также в клипах Мити Фомина, «Сейчас» MONATIK, «Кислород» Артёма Пивоварова и видео-хите «До рассвета» Сати Казановой и Аrsenium.

Героиней нового видео Маркуса Рива стала Яна Шуйгина – 28-летняя телеведущая канала Music Box Ukraine.

Яна Шуйгина известна зрителям, как ведущая рейтинговой программы «ТОР 15», а сейчас она ведёт популярную программу «TOP Year Chart».

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