ВИДЕО: Что произошло с фестивалем Лаймы Вайкуле впервые в истории

С 20 по 23 июля в концертном зале «Дзинтари»пройдет третий музыкальный фестиваль «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву». В течение четырех дней на сцену выйдут выдающиеся эстрадные и оперные артисты из разных стран мира. Накануне одного из важнейших музыкальных событий этого лета латвийская дива поделилась с журналистами ожиданиями и секретами, связанными с фестивалем «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву».

На пресс-конференции Лайма Вайкуле рассказала, что для участия в фестивале пригласила своих друзей и коллег по сцене, известных артистов из Латвии, России, Украины и других стран.

В пресс-конференции приняли участие Кристина Ополайс, Интарс Бусулис, Маркус Рива, Айя Андреева, Злата Огневич и другие.

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«В этом году фестиваль намного масштабнее, чем в прошлом году. Ожидается выступление около 70 артистов из 11 стран мира. У нас количество членов оргкомитета и сотрудников достигло более ста человек. Конечно, мы благодарны городу Юрмала, который не просто принял нас, но и впервые в истории поддерживает нас финансово.

Я уверен, что в этом году фестиваль запомнится всем, как не только привлекающий туристов в Юрмалу, а который позиционирует Латвию во всем мире, потому что нас показывают 12 телеканалов от США до Австралии.

Также нас впервые будут в прямом эфире показывать на "Одноклассниках" - портал ok.ru. Это, действительно, знаковое событие", - обратился к прессе председатель организационного комитета фестиваля Александр Шенкман.

«Хочу поблагодарить лично Лайму и организаторов за то, что они на себя взяли серьезную и нужную миссию.

Сейчас такое время, когда в мире происходит некий раскол. Это нравится политикам, но не нравится бизнесу и людям. Мы в политике видим некоторое непонимание, а фестиваль в "Дзинтари" - то, о чем мечтают все люди.

Мы можем общаться, увидим наших друзей из Грузии, Молдавии, Украины и разных других стран - это очень важно. Санкции и ограничения плохо влияют на бизнес, а на человеческие отношения и культуру - еще хуже. Поэтому такой творческий и дружественный шаг - это очень важно", - заявил заместитель председателя совета Rietumu Banka Александр Гафин.

Сама Лайма Вайкуле поблагодарила мэра Юрмалы Труксниса, так как в этом году городская дума впервые поддержала фестиваль «Рандеву».























































































Aizvērt Пресс-конференция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Напомним,

в этом году фестиваль пройдёт уже в третий раз. Открытие состоится уже в этот четверг, 20 июля, а завершится в воскресенье, 23 июля.

В рамках «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву» выступят местные и зарубежные звезды: Кристина Ополайс, Валерий Сюткин, Лолита, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Хибла Герзмава, Елена Ваенга, Время и Стекло, Леонид Агутин, Интарс Бусулис, Потап и Настя, Айя Андреева, Dagamba и многие другие.

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