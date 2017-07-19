Почему «Рандеву» - это совсем не реинкарнация юрмальской «Новой волны»?

Пресс-конференция перед открытием фестиваля
 

Пресс-конференция перед открытием фестиваля. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Татьяна Одыня


До открытия фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017» остаются считанные часы. На пресс-конференции, посвященной предстоящему событию русский TVNET спросил у Лаймы Вайкуле и ее друзей чем, собственно «Рандеву» отличается от «Новой волны»? Ведь сравнение юрмальских музыкальных праздников для фанатов и поклонников легкой музыки неизбежно...

Пресс-конференция на фоне моря настраивала на летний и праздничный лад. Ожидание праздника носится в воздухе. Репетиции идут полным ходом, кое-кто из приехавших в Юрмалу артистов предпочел их общению с прессой. Журналистов предупредили: персональных интервью, уж извините, в канун фестиваля не будет. Русский TVNET поспешил тут же, на пресс-конференции проходившей в ресторане Light House Jurmala задать Лайме Вайкуле и ее прекрасной команде интересующий многих вопрос:

- Ваш фестиваль неизбежно связывают с «Новой волной», часто сранивают с ней. Скажите, пожалуйста, чем «Рандеву» отличается от «Новой волны» и в чем вы, возможно, хотели бы продолжить традиции?

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Лайма Вайкуле: "Мы просто другие!"Лайма Вайкуле: "Мы просто другие!". Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Лайма Вайкуле:

- Мы совсем другие!..

Мы другие, «Новая волна» это все-таки конкурс, и главное там — именно конкурс. Те полчаса, когда артисты поют и поют приглашенные. А фестиваль — он и в Африке фестиваль, само название говорит, что приезжают уже значимые люди, профессионалы, которые рады встречаться.

И происходит не только смешение жанров, но и смешение дуэтов, возникают новые, в которых мы раньше не пели. Для артистов ведь это большое счастье, что мы здесь общаемся.

Потому что мы все разъезжаем и разъезжаем, и только в аэропорту можем сказать: «Привет! Как дела?.. Заболел?.. Нет, ну и славав богу!»

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фестиваля

Для нас это еще и встреча, так что название «Рандеву» фестивалю очень подходит. Конечно, выпивать я могу с ними только в последний день... Можно было бы, конечно, повеселиться. Но я ведь пою с такими звездами, как Кристина Ополайс и Хибла Герзмава — мне и так до них не дотянуться!.. Но я так, по низам буду… Да, буду бэк-вокалом!..

Кристина Ополайс любит разную музыкуКристина Ополайс любит разную музыку. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Кристина Ополайс:

- Знаете, смешение это очень популярно — и не только сейчас, всегда так было. Если мы вспомним Фредди Меркури и Монсерат Кабалье или Паваротти и Ален Делон… Это всегда было популярно.

И это красиво, когда встречаются профессионалы разных жанров. Поэтому я счастлива в этом участвовать.

Александр Шенкман, президент фестиваля "Рандеву"Александр Шенкман, президент фестиваля "Рандеву". Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Александр Шенкман:

- От себя добавлю, ведь Лайма про себя скромно сказала.

Самое главное отличие от предыдущего фестиваля - эстетика совершенно другая, режиссура другая. Ведь у нас тут главный режиссер — Лайма, и она все создает в соответствии со своим вкусом.

А мы знаем, что ее тут иногда называют иконой стиля, поэтому этот стиль привносит она и на сцену. Нюансы свои есть у каждого фестиваля, но это разные абсолютно вещи. Главное отличие этого фестиваля - он сделан с большим вкусом.

Лайма Вайкуле:

- Не только это!.. Не только...

Мы хотим показать широкой аудитории наших латвийских исполнителей, ведь многие из них работают в Европе — в Лондоне и где-то еще. Но их не знает Грузия, не знает Белоруссия…

Интарс Бусулис участвует как в "Рандеву", так и в сочинской "Новой волне"Интарс Бусулис участвует как в "Рандеву", так и в сочинской "Новой волне". Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Интара Бусулиса, может быть, беларусы уже знают — он только что из Белоруссии примчался. Мне очень нравится коллектив из Молдовы, который у нас выступит — потрясающий коллектив, который мы узнали только благодаря Евровидению. И с белорусскими исполнителями - так же... Поэтому у нас есть возможность показать таких ребят и познакомиться с ними.

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