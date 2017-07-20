Лайма в концертной пижаме: в «Дзинтари» полным ходом идут репетиции «Рандеву»

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Репетиции в концертном зале «Дзинтари» целый день идут сегодня полным ходом!.. Команда TVNET выдвинулась в Юрмалу уже в середине дня: ищите фоторепортажи с места событий смотрите, наш фотограф Янис Шкапарс уже запечатлел и репетицию Елены Ваенги, и Лайму Вайкуле, успевающие везде и всюду, в том числе - на репетицию собственного умопомрачительного номера!..

Участники фестиваля и журналисты стали первыми зрителями сольных выходов звезд - правда, пока что вечернее шоу выглядит не так роскошно, каким его вечером увидит зритель.

Ведь это - рабочие моменты, разминка перед концертом. И главное, что заботит организаторов - настройка техники. Важнее всего сделать звук!..

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Ведь до вчерашнего дня артисты репетировали дома у Лаймы Вайкуле, и только сегодня, в день открытия фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017» работа переместилась на большую сцену концертного зала «Дзинтари».

Работает со звездами, выступающими в концерте открытия, сразу несколько оркестров - литовские музыканты и Лиепайский симфонический оркестр фестивальный оркестр - сегодня с ним будут выступать настоящие звезды!..

Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 1-й

Фото: Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 1-й0

Оперная певица Кристина Ополайс любит экспериментировать - несколько арий (не очень длинных) она споет дуэтом с хозяйкой и музой фестиваля лайкой Вайкуле.

Русский TVNET уже заручился обещанием Елены Ваенги дать эксклюзивное интервью специально для наших читателей. Как и две тысячи зрителей, которые придут сегодня в «Дзинтари», мы с нетерпением ждем открытия фестиваля.

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