«Рандеву», день первый. Лайма, звезды на сцене и в зале плюс пятьсот «китайских» эскимо

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Все смешалось в музыкальном мире - Лайма, похоже, уже разучивает оперные арии, а для разминки спела дуэтом с оперной примой Кристиной Ополайс новую песню Раймонда Паулса. И Валерий Леонтьев наконец-то приехал на «Рандеву»!.. И Елена Ваенга с Интаром Бусулисом сорвали букет оваций переполненного зала. В антракте за кулисами - да еще по-русски! - запел даже президент Раймонд Вейонис!..

Фестиваль Лаймы Вайкуле в четверг - с шиком, блеском и задушевностью, которую так ценит публика юрмальских летних концертов.

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Азарт и отличное настроение звезд шоу-бизнеса и совсем молодых исполнителей транслируется в зал. Среди публики - и узнаваемые музыкальные звезды, в том числе выступавшие на фестивале у Лаймы в прошлые годы, и люди бизнеса, и поклонники, не пропускающие концертов своих кумиров.

Закулисье фестиваля "Рандеву". День 1

Фото: Закулисье фестиваля "Рандеву". День 10

Времени репетициям первого дня досталось немного - непосредственно в день концерта открытия фестиваля ставили технику, а уж звук делали вплоть до того момента, когда зал стал уже наполняться нарядной публикой. И ведь справились - все-таки зазвучало!..

Сюрпризом для публики было звучание открывавшего концерт дуэта Лаймы Вайкуле с Кристиной Ополайс, ведь обе - обожаемы нашей публикой. Но - дуэтом?..

Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 1-й

Фото: Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 1-й1

Уже четыре года Кристина, в нашей Опере выросшая до уровня оперных звезд мировой величины, четыре года живет в Америке, так что услышать ее на родине для поклонников дорогого стоит!..

Два сольных выхода Кристины Ополайс - обращенная к месяцу ария Русалки из одноименной оперы Дворжака и «O mio babbino caro» Пуччини - заставили зал просто затаить дыхание.

Тепло и дружелюбно публика встречала как мэтров «легкого жанра», так и талантливую молодежь - нашу Айю Андрееву, певицу из музыкальной семьи, группу DAGAMBA, с аншлагами выступающую в Латвии и куда меньше известную за пределами страны.

И как же по-другому, свежо, неожиданно зазвучали в совместном исполнении с DAGAMBA известнейшие вечные хиты!

Кстати, те же вечные паулсовские «Листья желтые» в антракте напевали за кулисами - это президент Раймонд Вейонис по просьбе Лаймы и под напором журналистов запел! Но пока - робко-робко...

Русских слов этого хита Раймонда Паулса, Яниса Переса и Игоря Шафрана президент, как выяснилось, не знает. Но под подсказки молодых журналистов дело пошло! Глядишь, и глава государства через год-другой споет с Лаймой дуэтом.

Дуэты - причем иногда совсем неожиданные! - одна из фирменных фишек фестиваля Лаймы Вайкуле. Рано утром, уже в день концерта открытия прилетел в Ригу Валерий Леонтьев - и их дуэты с хозяйкой фестиваля были просто потрясающими!

Причем на репетициях и на концерте звучали они совсем по-разному. Но всегда - потрясающие искренне, завораживающе, азартно и нежно.

В этом тоже отличие праздника под названием

«Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017» - живой звук, радость встреч, искренность чувств, которые здесь правят бал, создают совершенно особенную атмосферу неповторимого праздника.

О выступлении Интара Бусулиса, любимца публики - причем уже не только латвийской и российской! - мы еще читателям расскажем.

Ведь Интар только что из Витебска - со «Славянского базара». И он, конечно, весело вписал себе в заслуги участие в «Рандеву» молодых белорусских музыкантов - не мог, мол, я не прихватить с собой в Юрмалу таких классных ребят!..

Ребята действительно классные и при этом отнюдь не новички в мире шоу-бизнеса.

Красавчик UZARI представлял Беларусь на конкурсе «Евровидение - 2015», а в Юрмале на Аллее Звезд конкурса «Новая волна» в 2011 году была заложена звезда UZARI - именно юрмальский конкурс дал в свое время белорусскому музыканту хороший стартовый заряд. Лайма Вайкуле тоже высоко оценила как вокал, звучание и стиль исполнителя, так и его музыкальный вкус.

Открытие фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Открытие фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

А белорусскую фолк-рок-группу NAVIBAND иногда с важностью называют посланниками национальной культуры - а они еще и талантливые и заводные ребята!

Группа приехала в Юрмалу в полном составе, и яркое, энергичное выступление солистов на концерте открытия отнюдь не стало формальной вставкой, «галочкой» в отчет о «дружбе народов». Ярко, броско, талантливо выступили на фестивале ребята!

Нет нужды перечислять всех участников первого фестивального концерта.

Русский TVNET в кулуарах коротенько пообщался с некоторыми из них. С Валерием Сюткиным поговорили о музыкальном буме ХХ века. UZARI рассказал о «Славянском базаре» и фестивальных трендах. Несколько слов о родстве и взаимном притяжении Питера и нашей Юрмале сказала для читателей портала TVNET и Елена Ваенга - одна из самых ожидаемых на «Рандеву» любимиц публики.

В канун фестиваля Лайма Вайкуле отрекомендовала ее нашей публике как певицу, автора и актрису в одном лице с ярким характером и репертуаром - живую, честную, открытую и в жизни и на сцене. Лайма даже призналась, что не раз бывала на сольных концертах Ваенги - и с удовольствием пойдет еще!..

Надо ли рекомендовать нашей юрмальской публике исполнительницу, много раз уже побывавших с сольниками и в Риге, и в Юрмале и собирающих залы? Получается - надо! Ведь разные люди слушают разную музыку. На «Рандеву» же те, кто пришел послушать Кристину Ополайс - открывают для себя новые, очень достойные имена.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фестиваля

И дуэт Елены Ваенги с Интером Бусулисом, так и сольные выходы каждого из этих исполнителей, стали яркими, задушевными и трогательными моментами первого концерта фестиваля.

Елена Ваенга, особенно восторженно встреченная на «Рандеву», где она не впервые, завершая свое единственное на сей раз выступление, призналась рукоплещущему залу, что с удовольствием ... пела бы в «Дзинтари» еще три фестивальных дня.

Еще в этот день и этот вечер на территории фестиваля был... аттракцион немыслимой щедрости - участников, журналистов, гостей фестиваля и даже публику бесплатно кормили морожным Ekselence. Жаль поющих солистов - им-то нельзя, голос они берегут!..

Зато популярные сорта пользовались большим успехом у музыкантов, команды фестиваля и журналистской братии - и те, что экспортируются в Китай, и там очень там популярны у разборчивого потребителя, и новые, появившиеся только нынешним летом. Так что первые стопятьсот эскимо от на «Рандеву» уже точно слопали!

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