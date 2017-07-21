Елена Ваенга: «Прибалтика всегда была для нас стильной и «фирменной» - и в еде, и в музыке»

Елена Ваенга на сцене "Дзинтари" - первый день фестиваля
 

Елена Ваенга на сцене "Дзинтари" - первый день фестиваля. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Татьяна Одыня


Правда ли, что это Елена Ваенга «открыла» российской публике нашего Интара Бусулиса, любимца публики латвийской?.. Что роднит и объединяет Юрмалу и Питер, который многие рижане и юрмальчане нежно любят? И с чем бы еще - в следующий раз - хотела приехать в Латвию Елена Ваенга - певица и автор собственных песен?

В жизни все мы слушаем очень разную музыку. О вкусах не спорят, но все же, все же... Зависят они от привычек, возраста, стиля жизни. Те, кто песни Елены Ваенга знают только понаслышке иногда морщатся: фу, мол, не люблю «попсу»! И певицы тьма фанатов и поклонников, которые видят в песнях и стихах Елены Ваенги отнюдь не попсу, а стильный городской романс - сродни розенбаумовскому - а в ней самой уважают личность со стержнем, и душу живую, открытую, честную.

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Есть у нее - как у всякой попадающей в свою аудиторию звезды шоу-бизнеса - собственные фанаты, которые стремятся попасть на каждый сольный концерта и готовы на все!

Есть масса симпатизирующих ей поклонников и у нас в Латвии, встречаются они и среди коллег-журналистов, причем как русских, так и латышских. Похоже, после юрмальского «Рандеву» я тоже пополню их число.

На фестивале Лаймы Вайкуле встретились в зале и те, и другие... Сознаюсь: я ведь тоже не люблю попсу. Но, готовясь к интервью, вдруг с удивлением замечаю, что пару песен Елены знаю ... не зная по имени автора.

Кто же не слышал ее хотя бы и мимоходом «Неву», «Аэропорт» или «Курю» - ту, что про «тишину, взятую за основу»...

На репетиции первого дня - короткой и для исполнителей несколько нервной - звук никак «технарям» не давался, все забивали басы!.. - мы договорились о небольшом эксклюзивном интервью для читателей русского TVNET. Но после выступления дуэтом с Интером Бусулисом и еще нескольких сольных песен в концерте

Елена Ваенга так много сама сказала залу со сцены теплых и искренних слов о Лайме, Юрмале, нашей публике и фестивале, что... Надо ли заставлять ее повторяться?..

...За кулисами, у выхода на площадку, где акулы пера караулят «тепленьких» после выступления артистов, не протолкнуться. Елену Ваенга первым здесь встретил сын - пятилетний Иван успел собрать для мамы скромный букетик полевых цветов. А когда спускались в гримерку, мне строго сказал: «А вот сюда только артистам можно!..»

Очень коротким, но вполне доброжелательным получилось у нас мимолетное интервью. Хоть Елена Ваенга и признается, что журналистов не очень-то любит, и как не устала, честно выкладываясь на сцене, а на вопросы русского TVNET ответила очень корректно и четко.

- Многие говорят, что это Вы «раскрутили», открыли для массовой российской аудитории нашего Интара Бусулиса? Это действительно так?

- Я не то, чтобы раскрутила Интара - мы с ним просто спели вместе и все. Его ведь давно знает и любит публика в Латвии, а в России он был меньше известен.

- А как Вы с ним познакомились?

- Нас познакомили общие друзья, в том числе - Раймонд Паулс и Лайма Вайкуле. Меня привезли сюда в Дзинтари и познакомили...

- А с чем Вы в следующий раз в Латвию хотели бы приехать? С сольным концертом? Или в каком-то еще проекте участвовать?

- Честно говоря, я в Латвии дала, наверное, уже в общей сложности пятнадцать сольных концертов - три или четыре здесь, в Юрмале, в Риге - пять.

- Что вам в Латвии особенно интересно?

- С Прибалтикой хорошие у нас отношения - очень!.. Хоть мы и сидим в Латвии, где уместнее говорить комплименты Риге - но и с Вильнюсом отношения хорошие тоже!

- Вы любите Питер - и мы очень любим Питер. А у Риги с Питером, как по-Вашему, общего - много?

- Вы сами лучше ответите на этот вопрос!.. Я ответа не знаю. Но столько латышских артистов играло в кино - еще в советском кино! - сколько ни эстонских, ни литовских не было. Это не в коем случае не умаляет достоинства Литвы и Эстонии, но с Латвией наш город делает просто побратимами. Так сложилось.

...Еще Елена призналась, что для концертов у нас, в странах Балтии сценический костюм выбирает особенно тщательно - хочет соответствовать стилем. И юрмальский фестиваль Лаймы Вайкуле в этом исключением не стал. Выглядела звезда в строгом концертном платье по-настоящему шикарно!

Разумеется, все это заметили и оценили. Так что прощаясь, предаю ей и комплименты особо отметивших это наших коллег-мужчин.

Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 2

Фото: Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 20

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