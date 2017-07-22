Второй день «Рандеву» в Юрмале: зал аплодировал стоя

Леонид Агутин и Владимир Пресняков
 

Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

21 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел второй день фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Также, как и первый, он был полон музыкальных сюрпризов и именитых гостей, а главным подарком для зрителей стало выступление звезды мирового масштаба Криса Нормана.

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Во второй музыкальный вечер на сцену поднимались: Лайма Вайкуле, Хибла Герзмава, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, группа «Градусы», Потап и Настя, Саманта Тина и многие другие.

В начале седьмого в «Дзинтари» стали прибывать гости, которых снова ждали приятные экстры - мороженое, фотографирование у тематической стены и неожиданные встречи.

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Как и на первом концерте - свободных мест в зале не осталось, а многочисленные представители СМИ заняли свои позиции у сцены.

Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 2

Фото: Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 20

Полной неожиданностью для зрителей стало выступление мировой звезды Криса Нормана в начале концерта. Артист исполнил свои известные хиты Midnight Lady, Alice, Stumblin' In, которые привели в восторг зрительный зал.

ЧИТАЙ НА TVNET: Легендарный Крис Норман на «Рандеву»: несколько торопливых слов о любви к музыке

Хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле не только исполняла сольные номера, но и придавала шарма дуэтам с другими артистами. Одними из ярких впечатлений вечера стала совместное исполнение песни «Голая» с группой «Градусы», а также зажигательная композиция с Потапом и Настей «Добавь немного лайма».

Во время исполнения песни «Аэропорты» Владимиром Пресняковым и Леонидом Агутиным, зал зажег фонарики телефонов и, встав со своих мест, закачался в такт пронзительной песни.

Второй концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Второй концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

Сегодня состоится третий концерт в рамках фестиваля «Рандеву», на котором выступит Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лолита, MBAND, А-Студио, Ирина Билык и многие другие известные артисты. Не пропустите!

Закулисье второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Закулисье второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

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