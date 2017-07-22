Легендарный Крис Норман на «Рандеву»: несколько торопливых слов о любви к музыке

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Татьяна Одыня


Нам повезло! Легенда рок-музыкант впервые приехал в Юрмалу - в пятницу он выступил в концерте второго дня фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала». И на репетициях, и на вечернем концерте интерес к нему был огромный. Специально для русского TVNET музыкант сказал несколько слов.

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Трудно предположить, сколько интервью дал в своей жизни журналистам и музыкальным критикам звезда рок-музыки и рок-н-ролла, с которого он начинал когда-то свое восхождение к вершинам популярности и славы. Но у русского TVNET были к нему особые вопросы. Аедь один из наших редакторов признался, что еще в школьные годы в школьной группе лабал на бас гитаре мелодии своего кумира...

В мире таких мальчиков были миллионы! И на концерт второго дня фестиваля многие пришли именно для того, чтобы в живую услышать легендарного исполнителя.

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