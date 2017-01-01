Валерий Сюткин: Почему сегодня молодым интересна музыка 60-х?

Элегантный и стройный Валерий Сюткин на «ветерана» музыкальных Олимпов внешне никак не похож. Нынче летом на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» он появился в элегантном черном костюме в обществе молодой спутницы. И всем своим обликом воплощал стиль эпохи рок-н-ролла.

В небольшом интервью русскому TVNET Валерий Сюткин - по просьбе редакции - поделился размышлениями о музыке ХХ века. И, в частности, о том, почему сейчас, в наши дни, появился столь большой интерес молодежи ко временам «оттепели»? Ведь о 60-х годах прошлого века снимаются фильмы и сериалы, а музыканты и звезды шоу-бизнеса заново перепевают популярные песни той поры...

В 90-е годы Сюткин был солистом и автором песен группы «Браво» - это были для него и для группы поистине звездные времена!.. Но и отправившись в сольное плавание, Сюткин в российском шоу-бизнесе не потерялся. Нынче летом он выступал в Юрмале, где мы и задали ему пару вопросов.

- Как вы считаете, Валерий, в наши дни появился столь большой интерес молодежи ко временам «оттепели»? Например, в музыке?

- Мое мнение такое - самые яркие моменты в музыкальной культуре ХХ века это, конечно же, 50-е, 60-е и первая половина 70-х годов. Сегодня, слушая самые популярные группы, я сразу понимаю, "откуда растут ноги" их новых композиций. Таких колоссальных открытий, каким была музыка "Битлз", сегодня, увы, нет. Согласитесь, это же в музыке было колоссальным открытием!

Конечно, в их музыке имел место и некоторый примитивизм - по сравнению с оркестровыми аранжировками 40-х и 50-х - но это было безумно талантливо!

Музыка - это ведь язык чувств, а чувствовали люди по-другому, было меньше высчитываний, просто через новые формы пытались поговорить о чистом и светлом. Это были годы, которые человечество прожило с надеждой на лучшее, и наша страна и все страны.

Это сейчас нам кажется, что жизнь это новости. А новости у нас, сами знаете, какие... Они такие, чтобы можно было трактовать ситуацию в свою пользу. Нынче не самые интересные времена. Поэтому я, как человек, захватившей те годы, остался верным той музыке, которую я называю ламповой - не транзисторной еще, а именно ламповой! - и остаюсь кумиром теплых, «ламповых" людей.

- Скажите, Валерий, для вас музыкальный фестиваль - такой, как летом проходит у нас в Юрмале, это больше работа, или больше праздник?

- Для меня это возможность сделать что-то, что объединяет людей.

- Спасибо!