Интарс Бусулис так увлекся воспоминаниями... что чуть не опоздал на сцену

Интар Бусулис на сцене "Рандеву"
 

Интар Бусулис на сцене "Рандеву". Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Татьяна Одыня


Русский TVNET за кулисами фестиваля «Рандеву» поговорил с Интарсом Бусулисом. О том, чем фестиваль Лаймы Вайкуле отличается от прочих. Ведь Интарс накануне «Рандеву» только-только вернулся с витебского фестиваля «Славянский базар». И уже через пару дней улетал в Баку на «Жару», фестиваль с амбицией стать крутейшим событием шоу- бизнеса на постсоветском пространстве.

На финише «Рандеву» со сцены концертного зала «Дзинтари» Максим Галкин грустно шутил, что

шоу-бизнес в наших странах... не очень-то бизнес. И даже... Даже не всегда шоу...

Но и раскрученный «Славянский базар» в Витебске и второй год подряд собравший множество звезд разный поколений бакинский фестиваль «Жара» это опровергают.

Там ведь и шоу, и конкурс, и концерты - и ещу какие! Там специально построенные и хорошо технически оснащенные сцены, огромные залы и масштабные, и не дешевые шоу со множеством участников, видеоинтсаляциями и прочими эффектами. Ведь голосовые данные исполнителей - в том числе обожаемых миллионами звезд - совсем не главное!..

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На пресс-конференции в ЮрмалеНа пресс-конференции в Юрмале. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Наш Итар Бусулис сегодня один из самых востребованных исполнителей своего поколения. По просьбе русского TVNET за кулисами «Рандеву» он поделился впечатлениями о фестивалях разного калибра.

Ведь Бусулис участвовал и участвует сейчас и в «Новой волне», и в фестивале займы Вайкуле, и в «Славянском базаре». На последний его приглашают с 2005 года - и только раз или два с тех пор Интар фестиваль в белорусском Витебске пропустил.

На сцене "Рандеву" с Лаймой ВайкулеНа сцене "Рандеву" с Лаймой Вайкуле. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

- Интар, скажите, если сравнивать крупнейшие музыкальные фестивали жанра - в легкой музыке есть свои тренды?

- Во первых,

кто вам сказал, что музыка - легкая? Она легкая только для для тех, кто танцует прямо в зале или среди публики сидит!.. Работа не из легких. Надо большой труд вложить, надо постоянно думать, кого пригласить, куда развиваться.

Если сравнить «Новую волну», «Славянский базар», «Рандеву» - фестиваль Лаймы отличается тем, что в нем нет конкурса. А свободная и творческая атмосфера - есть и в Юрмале, и на «Славянском базаре». И это главное, почему я на белорусский фестиваль хочу приезжать.

- А вот мне в Витебске рассказывали, что в прошлые годы бывало такое, что зал Летнего амфитеатра был полупустым - и Филипп Киркоров, например, даже отказывался там без публики выступать - и в зал приглашали всех желающих...Было такое?

- Не знаю... В этом году я видел переполненный зал - например, когда Валерий Меладзе выступал - люди ходят, людям интересно. Даже ночью там можно на концерты ходить!.. А вот дискотек, как на «Новой волне», на «Славянском базаре» нет, там ен танцуют, просто на концертах сидят.

На сцене "Рандеву" с Еленой ВаенгойНа сцене "Рандеву" с Еленой Ваенгой. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

- С чем Вы в Витебск приехали в этом году?

- Я выступал в финале как гость, спел замечательную песню «Начнем сначала». На следующий день там же была еще съемка «Шансон ТВ» - и был полный зал, люди ходят, слушают музыку. И в конкурсе участвовать со всего мира люди туда приезжают.

"Славянский базар" в Витебске: ночи летней эстрады"Славянский базар" в Витебске: ночи летней эстрады. Фото: Виктор Толочко, Sputnik/Scanpix

... Только мы разговорились о том, каков сегодня в шоу-бизнесе фестивальный тренд, как за Интаром прибежали - мол, ты где пропадаешь, иди, пора на сцену!

Коллеги-журналисты сравнение фестивалей шоу-бизнеса на постсоветском пространстве дополнили. Сказали, что фестиваль

«Рандеву» все же пока со «Славянкой» сравнивать трудно, масштаб другой!.. В Витебске это целая бессонная неделя. А в Юрмале зато все очень камерно, уютно и мило.

И еще поделились своим наблюдением: мол, странно у вас... Все без спешки и суеты происходит - и при этом все все успевают!..

Ну, а пока Интер Бусулис, Лайма Вайкуле и их молодые коллеги фестивали на «Жаре» в Юрмале нежданно-негаданно объявился еще один фестиваль - посвященный музыке в кино новорожденный фестиваль «Юрас перле», который преподнес очень большие неожиданности.

О них русский TVNET еще расскажет!

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