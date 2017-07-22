Загляни за кулисы! Звезды фестиваля Вайкуле не забывают о своих поклонниках

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

С 20 по 23 июля концертный зал «Дзинтари» собирает на сцене самых ярких и выдающихся артистов современности из Латвии, России, Украины, Молдовы, Белоруссии и других стран. Настоящий музыкальный праздник в сердце Юрмалы устраивает дива латвийской сцены Лайма Вайкуле. Несмотря на то, что приглашенные артисты приезжают в Латвию ненадолго, они успевают все: готовиться в своим выступлениям, репетировать, выступить на вечерних концертах, а также и стараются уделить внимание журналистам, поклонникам и своим близким.