«Лайма - это счастье!»: что говорят знаменитости о Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Evija Trifanova / LETA

Фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале проходит уже в третий раз. Каждый концерт, в котором принимают участие многочисленные артисты из разных стран, среди которых Григорий Лепс, Кристина Ополайс, Хибла Герзмава, Леонид Агутин, Потап и Настя, Интарс Бусулис и многие другие, становится настоящим событием! В зал «Дзинтари» приходят многочисленные меломаны, поклонники, а также известные в Латвии и за рубежом персоны. Передача «Все Всегда Везде» узнала у звезд шоу-бизнеса и известных политиков, за что они любят Лайму Вайкуле.