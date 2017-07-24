Финиш фестиваля «Рандеву». День четвертый: с сильным грузинским акцентом

Воскресенье - четвертый и заключительный день фестиваля «Рандеву. Лайма. Юрмала - 2017» - был ностальгически и нежно окрашен грузинским акцентом. Когда Нани Брегвадзе вместе с дочерью - певицей Экой Мамаладзе - спели дуэтом, а потом к ним присоединились еще и Вахтанг Кикабидзе и Валерий Меладзе - зал не то, что взорвался апплодисментами, но просто ревел от восторга

... К концертному залу «Дзинтари» в воскресенье около полудня команда журналистов TVNET, все четыре дня работавшая на фестивале, подходила под звуки нестареющей, задоной и вечной грузинской мелодии:

«Чито-гврито-чито-маргарита...» разносилось над летней и наконец-то солнечной Юрмалой.

И отдыхающий народ уже занял все скамейки в сквере у концертного зала, выясняя у рядом сидящих: «Неужели и правда там сам Кикабидзе поет?..»

А вечером, на концерте закрытия фествиваля, Интарс Бусулис уже со сцены пошутил: мол, это грузины привезли нам в Юрмалу тепло и летнюю погоду!.. Что правда - то правда: с погодой фестивалю Лаймы Вайкуледействительно очень повезло. И музыканты, и солисты, и вокалисты с танцорами на репетиции приходили одеты по-домашнему и запросто - в шортах, шлепанцах, без всякого дресс-кода.

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...Нани Брегвадзе и Буба с самого утра были подтянуты, изысканы и элегантны. Ну, проямо хоть сейчас на сцену, и не то, чтобы репетировать - а и выступать перед публикой! «Старая школа!» - говорят, глядя на грузинских ветеранов советской и пост-советской эстрады, журналисты.

Столько в Вахтанге и Нани достоинства, элегантности, стати! И так искренне и просто общаются они с ведущими прямых эфиров из «Дзинтари» - есть чему некоторым «звездам» и их менеджерам поучиться.

Грузинский квартет поет "Тбилисо". Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Кстати, и Нани Георгиевна и Вахтанг Константинович в Юрмале в эти дни отметили еще и дни рождения, выпавшие как раз на 21 и 22 июля. Накануне Лолита во время концерта поздравила Нани Брегвадзе прямо со сцены. И двухтысячный зал встал, устроив настоящие овации любимице миллионов, скромно и незаметно сидевшей в зале. Пожалуй, никто из знаменитых гостей этого юрмальского фестиваля не удостоился столь же восторженного приема!

... И когда в концерте закрытия «Рандеву» на сцену вышел Вахтанг Кикабидзе - он же просто Буба - зал встал тоже. Поначалу видно, что каждый шаг дается Вахтангу Константиновичу непросто, но это - только пока не запел... А запев, он на глазах преображается, и голос звучит уже молодо, сильно, красиво. Похоже, петь вживую артистам на сцене приятно не меньше, чем нам, зрителям, слушать такое пение.

В зрительном зале - множество узнаваемых лиц. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Хотя у зрителей фестивальных концертов - в зависимости от музыкальных пристрастий и возраста - свои, очень разные любимчики и кумиры. Молодые коллеги поправят меня, выбирая своих самых-самых в программе праздника, устроенного Лаймой и ее командой. Они-то считают, что круче, чем группа «Время и стекло» в программе четвертого дня фестиваля вообще ничего нет!..

А кому-то больше по душе харизматичный Григорий Лепс или же романтичный Валерий Меладзе. Кстати, поклонниц обоих исполнителей в зале «Дзинтари» собралось очень даже много.

А среди фестивальной молодежи было несколько воспитанников продюссерского центра Григория Лепса.

...Атмосфера на фестивале все четыре дня царила самая дружеская. Не удивительно, что на сцену заключительного концерта по собственной инициативе решил выйти и не предусмотренный предварительной программой артист.

Максим Галкин, накануне вместе с Аллой Борисовной посетившей вечерний концерт в качестве зрителя, вечером четвертого дня пришел уже один и на радость публике даже юморил со сцены.

Сюрприз для зрителей: Максим Галкин тоже вышел на сцену!. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Разумеется, акцент заключительного дня фестиваля был не только «грузинским».

В этот же день репетировал и выступал перед зрителями азербайджанский певец и продюсер ЭМИН, на сей раз прилетевший в Латвию всего на денек. Ведь уже через несколько после завершения «Рандеву» в Баку начнется организованный им фествиаль «Жара».

Выступал на закрытии и украинский коллектив Freedom-Ballet, с которым давно дружит Лайма Вайкуле. И Геннадий Хазанов пришел, а ведь его чуть было не отвлекли от «Рандеву» другие (говорят, театральные) проекты. Разумеется, перечисляю не всех. Смотрите и узнавайте любимых артистов в нашей фотогалерее.





































































































Aizvērt Заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







А если кто пропустил и концерты и прямые трансляции из зала «Дзинтари» в дни фестиваля - тоже не беда. Записи репетиций, концертов и интервью со звездами можно найти на «Одноклассниках» и сайте OK.RU.

Поет молодая звезда - Anna Kova. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Посмотрите - фестивальные интервью и разговоры со звездами того стоят! Ведь многие эфиры для интернет-трансляции вел пресс-секретарь фестиваля Павел Токарев, очень эрудированный в чузыке разных направлений и жанров человек, давно и хорошо знакомый с самыми звездными участниками и «Рандеву», и дургих фестивалей.

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