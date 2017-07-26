Безудержное веселье: Галкин пришел в восторг от их выступления на «Рандеву»

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Известный российский шоумен Максим Галкин посетил фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле «Рандеву», а в один из вечеров даже выступил с юмористическим номером на сцене «Дзинтари». Также артист наблюдал с первого ряда за перформансами своих коллег, аплодировал, а на одной из песен и вовсе пошел в пляс.

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На заключительном концерте третьего фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» выступили Григоий Лепс, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Александр Панайотов, Александр Ревва, Интарс Бусулис и многие другие.

Одним из самых зажигательных стало выступление украинской группы «Время и Стекло».

Ребята исполнили два хита, во время которых многие в зале просто не могли усидеть на месте. В их числе оказался и Максим Галкин.

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Шоумен, расположившийся в первом ряду, хлопал в ладоши, подпевал и буквально танцевал на кресле. Надя и Алексей не могли не заметить такой активности и предложили подыграть им, исполнив строчку из песни. Максим ринулся к сцене и под восторженные взгляды и аплодисменты зрителей спел.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017"

Фото: Заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017"0

Закулисье закрытия фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017"

Фото: Закулисье закрытия фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017"0

Репетиции четвертого дня фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017"

Фото: Репетиции четвертого дня фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017"0

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