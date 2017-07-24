Амината выпустила новый клип сразу после исполнения песни на «Рандеву»

 

Фото: Пресс-фото

Еще вчера латвийская певица Амината презентовала гостям фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» свою новую песню «Prime Time», а уже сегодня представила на суд публики видеоклип, сама же песня зазвучала на местных радиостанциях.

Песню Амината написала в сотрудничестве с продюсерами из Швеции и Дании, ее записали в студии в шведском Мальмё.

В композиции поется о девушке, которой очень не хватает внимания друга, она не может достучаться до его сердца и души, поскольку тот думает только лишь о работе. Лучшие годы молодости проходят, но парень так и не наслаждается жизнью и отношениями. В клипе Амината пытается разжечь в друге ревновать, флиртуя с другими парнями.

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Режиссер клипа — Стив Спенсер (Steve Spencer/Reinis Spaile), продюсер - Linda Jee, оператор – Янис Шенбергс, стиль — Элга Хомитска и «Elga Homitska Image House Team».

«Я очень довольна этой работой. Съемки проходили в самую короткую ночь года, поэтому все надо было сделать быстро. Мне был очень близок стиль, созданный Элгой Хомитской. Оказалось, что во мне внутри настоящий urban street style! После съемок еще какое-то время не могла выйти из образа», - рассказала Амината.

Что получилось, смотрите на видео.

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