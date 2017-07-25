Post scriptum к фестивалю «Laima Vaikule Rendez Vous Jūrmala»: Раймонд Паулс вынес откровенный вердикт

Лайме Вайкуле нужно думать дальше, что делать с мероприятием, которая она устраивает в Юрмале: как строить программу, кого приглашать, как готовиться, - отметил в интервью Русскому TVNET основатель фестивалей «Юрмала» и «Новая волна» Раймонд Паулс. Он не видит ничего страшного ни в посещении фестиваля российскими «толстосумами», ни президентом Латвии. В интервью Паулс также откровенно рассказал о Пугачевой, Бусулисе, Кикабидзе и национальных дрязгах.

- Раймонд Волдемарович, вот прошел в Юрмале фестиваль Лаймы Вайкуле, во многом Вашей воспитанницы. Во всех СМИ было много разных отзывов, комментариев, фотогалерей. Некоторые материалы заключались лишь в том, чтобы «написать» 2-3 строчки и «накидать» фото. Ваше же Ваше мнение об этом действе почему-то забыли спросить.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Все статьи, фотогалереи и видео читайте и смотрите здесь

Реклама

- Начнем с того, что я где-то рад: меня в связи с этим фестивалем никто не трогает. Раньше ведь как было на «Новой волне», - моя фамилия всегда везде «крутилась» в разных вариантах.

Я считаю, что этот фестиваль Лайма делает, исходя из того, как она понимает это мероприятие, приглашая своих друзей.





































































































Aizvērt Заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Я прекрасно понимаю цель этого фестиваля, ведь Юрмала просто хочет побольше всего интересного, чтобы было больше туристов. Это же ясно, что нужно восстановить популярность, которая была у «Новой волны», но пока такого масштаба у этого мероприятия нет. Разумеется, есть очень хорошие отдельные концерты, а вот «шума», «раскрутки» не наблюдается. Я не вмешиваюсь. У Лаймы хороший вкус, так что посмотрим, какая в дальнейшем будет реакция публики и насколько вообще этот фестиваль будет популярным. Надо подождать, куда пойдет волны...





































































































Aizvērt Закулисье закрытия фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







- Насколько известно, Вас приглашали на фестиваль, но Вы не поехали на него. На то была какая-то веская причина?

- Я недавно играл в Дзинтари. Играл совсем другого стиля концерт и совсем другую музыку, потому что

не хочу больше аккомпонировать всякие песенки, что я довольно часто и делал.

Слава Богу, могу себе сейчас позволить играть то, что я хочу. У нас на радио есть великолепный концерт, с которым мы готовим свои программы. Это, как говорится, «совсем другая опера», поэтому не нужно обращать внимание на мое отсутствие на фестивале. Сейчас там лидер Лайма, ну так пусть она все там делает, исходя из своего вкуса.

























































































































































Aizvērt Репетиции четвертого дня фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







- Да, но сама Вайкуле отрицает преемственность фестивалей «Юрмала» - «Новая волна» с ее «Rendez Vous».

- Это совсем другой стиль и подход, другая музыка, ведь у Лаймы на фестивале идут собранные концерты. Для «Новой волны» основным всегда был именно конкурс, на котором мы искали молодых исполнителей. Ну а здесь приезжают уже готовые певцы, кто-то там популярный, кто-то нет, все они разных уровней. Те же российские Лепс, Агутин, да, они сильные исполнители. Поэтому Лайма видит это так: я вас всех приглашаю в свою программу, но это, конечно, уже не конкурс в том виде, как он задумывался.

Плохого в этом я ничего не вижу, тем более, что на фестивале Лаймы выступали и наши, местные. Конечно же, разного уровня все они были.

- Вы сказали про «местных». Кого бы Вы особенно отметили, кроме раскрученного в России, благодаря Ваенге, Бусулиса?

- Ну да... Он вырвался, конечно, ему повезло и дай ему Бог. Эти популярнейшие российские передачи, например, «Точь в точь», где он великолепно выступил. С этого и началось у него все.

























































































































































Aizvērt Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 4 Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Я же помню, как после «Новой волны», на которой он выиграл,

к нему отнеслись весьма прохладно и никого он, собственно, не интересовал.

Помню, в Санкт-Петербурге я говорил директору концертного зала: «У нас есть один талантливый парень, может, возьмете его?». На что она ответила: «Нет, это нас не интересует». Ну а через 2-3 года все изменилось. Так что он молодец, хорошо выступает. А вот, что плохо – к сожалению, у нас из молодых никого и нет.

- Вы предвосхитили мой вопрос. Если мы вспомним звездную четверку Вашей латвийской эстрадной молодости, я имею в виду дуэты Вилцане – Гринбергс и Бумбиере – Лапченок, - Вы видите кого-то хоть отдаленно приближающихся к ним по мастерству на латвийской эстраде?

- Вот Вы говорите Бумбиере, Лапченок, то есть про наш «золотой фонд». А в России после Пугачевой Вы много можете назвать выдающихся исполнителей?! Вот-вот-вот... Такая же похожая, как в России после Аллы, ситуация и у нас в Латвии. Равных Пугачевой потом не было. Разумеется, есть хорошие, в чем-то талантливые, но все вспоминают всегда ее, то, как она прекрасно пела.

Я вчера давал большое интервью Юрию Николаеву, он приезжал ко мне на дачу, мы с ним как раз говорили на эту тему и пришли к общему выводу: ну не хватает ярких, выдающихся певцов, ну вот что тут поделать?!

- Нынешний фестиваль некоторые считают неким «российским балаганом», кстати, еще большим, чем на «Новой волне», на который, как к себе в вотчину съезжаются российские толстосумы и «папики» вместе с блондинистыми «барбиподобными» девочками.

- А Юрмала? Как ни крути, город-то в этом заинтересован. Нет? Если они не приедут, если здесь не будут тратить свои деньги, снимать дорогущие гостиничные номера и посещать рестораны, то что будет? По-моему, Юрмала сейчас только и думает о том, чтобы приезжали люди с деньгами.

Я в этом ничего страшного не вижу.

Вы думаете, на кинофестиваль в Канны народ, что ли, приезжает?! Там тоже сплошные миллионеры...

- Фестиваль Вайкуле среди прочих посетил и президент Латвии Вейонис супругой. Более того, он даже попытался спеть перед камерой вашу популярнейшую песню «Par pēdējo lapu», известную в России, как «Листья желтые». Многие его за эти «грехи» осудили.

- Я не люблю всякие национальные рассуждения на эту тему и думаю, что нужно от них дистанцироваться. Президент Латвии имеет право приходить туда, куда он хочет и если ему нравится этот фестиваль, то пусть его посещает. Что здесь страшного? Он хорошо знает русский язык, так почему бы ему не послушать песни на нем? Я знаю, что кто-то играет на национальных чувствах латышей, но нахожусь от всех этих дрязг далеко.

Например, я очень доволен своей нынешней работой в «Рижском русском театре им. Чехова», где вместе с Вероникой Плотниковой делаем концерт «Девочка в кафе» на русском языке, посвященный латышской поэтессе Аустре Скуйине. Мне это очень приятно.































































































































Aizvērt Третий концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







- В прошлом году Ваш многолетний коллега Илья Резник назвал всех приехавших на фестиваль Лаймы Вайкуле предателями. В этом году таких страстей не было. Это просто обида тогда взыграла?

-Ой-ой... Ну да... Там, к сожалению, сложный вопрос. Он сделал очень много хорошего. Для меня особенно. В 80-е годы его стихи... Песни на них и по сегодняшний день поют же. У каждого артиста с возрастом возникают какие-то проблемы... Не нужно, по-моему, на это обращать внимание.

- Расписание концертного зала «Дзинтари» этим летом, впрочем, как и обычно, пестрит именами российских исполнителей...

- Это, как я говорил, связано с Юрмалой, как курортом. Тем более, все эти артисты с уважением относятся к Латвии и им здесь нравится. Как мне говорили многие знакомые после того, как «Новая волна» переехала в Сочи, там атмосфера уже не та. Да, там все красиво, всего вдоволь но вот чего-то не хватает.

Наверное, юрмальского аромата моря, сосен, нашего шарма.

























































































































































































Aizvērt Гости третьего дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







- Возможно, я ошибаюсь, но Вы в последнее время несколько отошли от совместных выступлений с российскими исполнителями.

- Мой возраст подсказывает мой стиль, что я сейчас могу гораздо больше, как пианист. Ну что я сейчас буду на сцене плясать, что ли? Это все как-то не для меня уже. Поэтому, я играю то, что мне нравится. Но, кстати, сейчас я готовлю одну молодую певицу, с которой выйду не сцену. Не хочу преждевременно об этом говорить, но, возможно, что-то там появится новое.

























































































































































Aizvērt Второй концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







- Как может трансформироваться в дальнейшем юрмальский фестиваль, основу которого, как крути и как бы это некоторые не отрицали, заложили именно Вы?

- Я думаю, что нужно все время искать правильный подход. Посмотрим, будет ли этот фестиваль жить дальше, как он будет развиваться. Сейчас участники прошедшего фестиваля Вайкуле свое отпели, отыграли. Есть публика, которой все это нравится, а есть и те, которым нет.

- Пугачевой уже 68 лет, Вайкуле 63, да и другие приехавшие в Юрмалу «звезды» не намного моложе. Это свои исполнители для своего поколения, но ведь время-то идет, вкусы, симпатии, пристрастия неизбежно меняются. Многим их песни давным-давно неинтересны.

- Логично. В том-то и дело, что ты как актер в театре должен, учитывая возраст, от Ромео переходить на другие роли. На эстраде то же самое. Вот я видел, на сцену вышел Кикабидзе, мы с ним одного возраста приблизительно. В свое время он был очень интересным, но годы берут свое и это нужно учитывать. Ну что тут поделаешь?..

Надо уметь посмотреть на себя со стороны.

- В заключение банальнейший вопрос: что бы Вы пожелали фестивалю Лаймы Вайкуле?

- Лайма имеет колоссальный опыт на сцене и прекрасный вкус. Пусть она думает и придет к выводу: как продолжать, как строить программу, кого приглашать. Ей нужно многое проанализировать, ведь были артисты, приехавшие уже «готовыми», а появлялись на сцене и такие, кто даже не успел порепетировать.

Я же все это великолепно видел и слышал, но не хочу вдаваться в подробности.

Она очень хочет петь дуэтом со многими, но к этому нужно тщательно готовиться. Считаю, что она свое дело сделала, так что, пусть думает дальше, как быть.















































































Aizvērt Закулисье второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Еще по этой теме