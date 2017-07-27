Звездные гости «Рандеву» делятся впечатлениями - о Лайме, о фестивале, о Юрмале

Синтез жанров: дуэтом поют Кристина Ополайс и Лайма Вайкуле
 

Синтез жанров: дуэтом поют Кристина Ополайс и Лайма Вайкуле. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Татьяна Одыня


За четыре июльских дня фестиваля Лайма Вайкуле, хозяйка «Рандеву» услышала от гостей и коллег такой количество теплых, восторженных и нежных слов, пересказать которые никто не в силах. Но русский TVNET, задавая вопросы в экспресс-интервью и подслушивая, о чем спрашивают любимцев публики коллеги, тоже услышал море комплиментов в адрес госпожи Вайкуле, фестиваля и нашей прекрасной Юрмалы.

... В «Дзинтари» в дни фестиваля везде и всюду звучали добрые слова в адрес Лаймы и ее команды - организаторов, администраторов, спосоров, техперсонала. Причем комплименты друг другу говорили небанальные. Звучали и размышления о том, каким фестивалю «Лайма. Рандеву. Юрмала» следует стать в будущем.

В разговорах со «звездами» - как в часы репетиций, так и за кулисами концертов - мы тоже спрашивали авторитетных в мире шоу-бизнеса людей о том, как им все это нравится, каковы впечатления и планы.

Больше всего комплиментов было адресовано хозяйке фестиваля: без Лаймы не было бы ни самого фестиваля, ни той задушевной, свободной, дружеской атмосферы, которая все четыре фестивальных дня царила на всех площадках концертного зала «Дзинтари», в импровизированной студии на фоне моря, в пресс-центре. Не обошлось, разумеется, без шероховатостей и накладок. Но речь ведь вовсе не о том, чтобы в огромном фестивальном организме все тикало строго по часам... Вопрос в том, как проблемы решаются...

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Огрехи, разумеется, были. Но недоразумения решались, а шероховатости тонули в потоке взаимного дружелюбия, доброжелательности. А также в словах любви и признательности, адресованных, и Лайме Вайкуле, неутомимой и обворожительной хозяйке фестиваля, и ее друзьям на сцене и среди публики. Впрочем, пора уже дать слово самим звездам шоу-бизнеса.

Заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017"

Фото: Заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017"0

О Лайме

Вахтанг Кикабидзе со сцены вечернего концерта в последний день фестиваля сказал:

- Хочу открыть вам один секрет: я очень люблю Лайму Вайкуле!..

Репетируют Нани Брегвадзе и Вахтанг КикабидзеРепетируют Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Комплименты и слова благодарности Лайме и всем организаторам говорили, практически, все. Прям, хоть конкурс объявляй!.. Не так-то часто сегодня звездам шоу-бизнеса доводится общаться между собой и выступать вместе в спокойной и доброжелательной обстановке - конкурса нет, никто не стремится быть круче и лучше других. Да и живой звук на сценах современных эстрадных шоу уже редкость. Причем последнее - не просто техническая подробность, нечто большее.

Лолита Милявская - в интервью интернет-программе «Все-всегда-везде», фестивальные фрагменты которой транслировал русский TVNET, прямо сказала:

- Моя любимая Лаймочка! Я очень хочу, чтобы ты меня и на следующий год пригласила!

А заодно

Лолита поделилась и очень хорошей идеей: было бы здорово, чтобы и зрителям из других стран продавали специальные туры в Юрмалу, на фестиваль Лаймы Вайкуле. Здесь, на фестивале ведь не только живой звук, здесь жива щедрая, неубиваемая интеллигентность! А Лайма вообще должна получить медаль! Это большой человеческий подвиг — взять и сделать с нуля фестиваль!..

На сцене "Дзинтари" Лолита МилявскаяНа сцене "Дзинтари" Лолита Милявская. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

А потом, уже после концерта, Лолита добавила и в интервью русскому TVNET:

- Я ни в коем случает не принижаю другие фестивали, но «Рандеву» - он просто ДРУГОЙ!.. Другой и по насыщению, и по настроению.

Поэтому мне очень хочется, чтобы и вся пресса тоже была в поддержку Лаймочки!.. В каком смысле?.. В том смысле, что… вы о других фестивалях просто пишите правду, вот и все.

Объясняет Лолита русскому TVNET и за что именно заслуживает Лайма Вайкуле и медали, и благодарности своей страны:

- Ей нужно дать медаль!.. Ведь в наше очень странное время у нее люди - дружат, их дружба не знает границ. То есть, мы, конечно же, пониманием, что границы — вот они, они есть, и уважение к пограничникам и к визовому режиму у нас тоже есть. Но в смысле сердечной дружбы— их нет, этих границ!

Репетиции четвертого дня фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017"

Фото: Репетиции четвертого дня фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017"0

В наше странное время, когда кто-то считает, что надо исходя из политических соображений кого-то любить, а кого-то не любить, есть и другие - есть люди, которые любят всех,которые отдают свою любовь всем: и полными залами отдают, и эфирами, размноженными многократно..

. Ведь в прошлом году с «Рандеву» был всего один эфир ... или максимум два.... А сейчас уже огромное количество стран транслируют Юрмалу!..

Лайма и ее друзья на сцене "Дзинтари"Лайма и ее друзья на сцене "Дзинтари". Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Значит, есть и огромное количество людей, понимающих, что кризис экономический — он всемирный. И он не означает, что только в одной стране — хорошо, а в другой — плохо. Нет, везде — одинаково. И людей в этом состоянии нужно поддерживать эмоционально. Артисты — это последняя правда, нужна в любом кризисе. И трибуна, которая нам предоставлена — она исключительная для воспевания любви.

И если много лет я знала, что в переводе ЛАЙМА —это счастье, то теперь я абсолютно точно знаю, что Лайма — это еще и любовь.

…Тут появляется Лайма, подхватывает Лолиту под руку, и уводит ее в ту часть фестивального закулисья, куда журналистам вход закрыт. Нужно же «звездам» дружески и без всяких микрофонов и объективов пообщаться!..

О фестивале «Рандеву»

А вот что русскому TVNET о фестивале сказал Интарс Бусулис, в разных качествах работавший на сцене все четыре фестивальных дня:

- Сделать фестиваль — это труд нелегкий. Организаторам нужно каждый год думать, что нового предложить, и каких еще гостей приглашать, и как развиваться... Если сравнивать разные фестивали - «Новую волну», «Славянский базар», «Рандеву»… Они же совсем разные!

Фестиваль Лаймы отличается от других тем, что в нем нет конкурса, и это создает особую атмосферу.

Говорит Кристина Ополайс, выступив в концерте открытия, она приходила на репетиции коллег, а в день закрытия среди самых почетных гостей сидела зале:

- На «Рандеву» встречаешься с людьми, которых я считаю профессиональными и харизматичными. Харзматичными я называю, например, и Лолиту, и Киркорова, и Баскова... Нравятся они кому-то или не нравятся, это уже другой вопрос. И меня ведь кто-то любит, а кто-то - терпеть не может, это дело вкуса. На фестивале группа «Градус» мне запала в душу!.. А ведь сначала я даже не хотела идти их слушать - все это для слишком громко!..

Это прекрасно, что делает Лайма!.. Но ей нужна большая поддержка, именно от своих. Ведь это так хорошо, когда кто-то что-то такое делает! А Лайма - человек очень известный, она сама многого достигла и не осталась замкнутой только на одном регионе, а в большом мастштебе стала звездой.

У Лаймы есть особенный шарм - какого больше нет ни у кого.

Ведь трудно - и особенно трудно в шоу-бизнесе! - занять свое место, где тебя никто не заменит.

И это фантастично, что она у нас есть, Лайма. И что она делает сейчас этот фестиваль и дает возможность молодым музыкантам проявить себя. При этом нельзя сказать, что она замкнута в какой-то своей попсовой тусовке - нет!.. Она очень многогранна.

Смотрите - здесь Хибла Герзмава, здесь я... А Лайма говорит, что она теперь только с оперными певцами и хочет вместе петь!..

Интарс Бусулис и Елена ВаенгаИнтарс Бусулис и Елена Ваенга. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Белорусский музыкант и продюсер Uzari когда-то получил широкую известность благодаря победе в конкурсе юрмальской «Новой волны». А шесть лет спустя он приехал на «Рандеву» и как участник программы, и как представитель международной ассоциации музыкальных фестивалей (WAF)

. По мнению Юзари, «Рандеву» - фествиаль особенный - стильный, изысканный и породистый в лучшем смысле слова.

В разговоре с русским TVNET гость из Беларуси подчеркнул: это фестиваль с душой, атмосфера прекрасная здесь царит.

Юзари уверен, что никто и никогда не сделает фестиваля лучше, чем сами артисты, если уж они берутся за организацию. Ведь если ты в качестве артиста сам прошел множество фестивалей, то знаешь, что именно нужно тем, кого зовешь выступать и участвовать.

Душевности, эмоциональных и творческих открытий нам всем как раз и не хватает.

О Юрмале

А как прекрасно объяснялась в любви к нашей Юрмале грузинская певица Нани Брегвадзе, любимица многомиллионной советской и постсоветской аудитории!

Нани Георгиевна - в интервью коллегам с российского НТВ призналась, а мы подслушали - что на ее вкус и юрмальский воздух очень хорош, и море, и сосны... И что она очень любит Юрмалу!.. И с удовольствием жила бы здесь. Но... у Юрмалы есть и один недостаток - она же... не Грузия!..

На сцене представитель Беларуси UzariНа сцене представитель Беларуси Uzari. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Певица Елена Ваенга обратила внимание, что в Прибалтике (именно так продолжают нас называть россияне) - всегда было не дорого, а фирменно - и в лучшем смысле этого слова! В каком именно смысле?.. Да в том, например, что на российских курортах трудно представить себе многотысячный зал, слушающим сольный концерт трубача или же соло скрипки с оркестром. А в Юрмале это очень реальность!..

Легендарный Крис Норман в ЮрмалеЛегендарный Крис Норман в Юрмале. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

А легенда рок-музыки и кумир нескольких поколений музыкантов британец Крис Норман был очень краток. Отвечая на вопрос русского TVNET - «Как Вам нравится наша Юрмала?» он нам сказал: - Юрмала мне очень понравилась. И я надеюсь в будущем узнать ее еще лучше.

Звучит многообещающе, не правда ли?..

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