В связи с концертом группы Red Hot Chili Peppers в некоторых местах Риги ограничат движение

В связи с концертом группы Red Hot Chili Peppers на Луцасале с 7 часов утра 27 июля до 8 часов утра 28 июля закроют движение транспортных средств (за исключением оперативного транспорта и транспортных средств с пропусками, выданными организаторами мероприятия) по ул. Лайву на участке от ул. Луцавсалас до Островного моста, а также запретят подъезд к зоне доставки магазина K SENNUKAI со стороны ул. Луцавсалас (за исключением транспорта с пропусками магазина K Rauta).

С 20 часов вечера 26 июля до 8 часов утра 28 июля запретят остановку и стоянку транспортных средств:

- на ул. Меркеля на участке от ул. Кр. Барона до ул. Инжениеру (за исключением общественного транспорта);

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- на ул. Пулквежа Бриежа на участке протяженностью 60 метров от конечной остановки троллейбуса в направлении ул. Ханзас (за исключением общественного транспорта);

- на обеих сторонах ул. Луцавсалас;

- на обеих сторонах ул. Лайву.

Во время мероприятия закроют движение плавсредств по Малой Даугаве (за исключением плавсредств организаторов мероприятия).

По рекомендации Госполиции на территории проведения мероприятия установят ограждения.

Во время монтажа и демонтажа сценического оборудования, а также во время проведения мероприятия, может быть превышен допустимый уровень шума.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена здесь

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