Вот это любовь! На концерте «перцев» Кауперс сделал для жены то, на что не каждый решится

27 июля в Риге состоялся долгожданный - первый и единственный концерт одной из самых ярких и коммерчески успешных рок-групп современности Red Hot Chili Peppers. Музыкальное событие собрало на Луцавсале около 30 000 людей не только из Латвии, но и Литвы, Эстонии и других стран. Среди зрителей были замечены и выдающиеся латвийские музыканты, но особенно порадовал солист Prāta Vētra Ренарс Кауперс.

Вокалист группы Prāta Vētra Ренарс Кауперс посетил концерт Red Hot Chili Peppers вместе с супругой Агнесе. Пара вместе с остальными зрителями наблюдала за происходящим на сцене, танцевала и обсуждала выступление рок-звезд.

Фото: TVNET

Реклама

В какой-то момент музыкант взял супругу на плечи, чтобы ей было лучше видно артистов.

Фото: TVNET

Кстати, на разогреве RHCP выступили сыновья-близнецы Кауперса Эмил и Эдгар, выступающие с группой Carnival Youth.

Также из фан-зоны концерт смотрели певец Донс и гитарист Prāta Vētra Янис Юбалтс с дочкой.

Фото: TVNET

ЧИТАЙ НА TVNET: Дочь участника Prāta Vētra пошла по стопам отца и запела в шоу X Faktors































Aizvērt Тысячи людей посетили концерт Prāta vētra в Лиепае Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme







Еще по этой теме