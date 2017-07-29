Вот это любовь! На концерте «перцев» Кауперс сделал для жены то, на что не каждый решится

Prāta Vētra
 

Prāta Vētra. Фото: BrainStorm.lv

27 июля в Риге состоялся долгожданный - первый и единственный концерт одной из самых ярких и коммерчески успешных рок-групп современности Red Hot Chili Peppers. Музыкальное событие собрало на Луцавсале около 30 000 людей не только из Латвии, но и Литвы, Эстонии и других стран. Среди зрителей были замечены и выдающиеся латвийские музыканты, но особенно порадовал солист Prāta Vētra Ренарс Кауперс.

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Вокалист группы Prāta Vētra Ренарс Кауперс посетил концерт Red Hot Chili Peppers вместе с супругой Агнесе. Пара вместе с остальными зрителями наблюдала за происходящим на сцене, танцевала и обсуждала выступление рок-звезд.

Фото: TVNET

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В какой-то момент музыкант взял супругу на плечи, чтобы ей было лучше видно артистов.

Фото: TVNET

Кстати, на разогреве RHCP выступили сыновья-близнецы Кауперса Эмил и Эдгар, выступающие с группой Carnival Youth.

Также из фан-зоны концерт смотрели певец Донс и гитарист Prāta Vētra Янис Юбалтс с дочкой.

Фото: TVNET

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Фото: Тысячи людей посетили концерт Prāta vētra в Лиепае0

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