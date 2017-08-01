Новая жемчужина у моря: Jūras Pērle возвращается, став фестивалем

В день открытия Первого международного фестиваля Jūras Pērle звезды прошлись по красной дорожке, расстеленной на подступах к концертному залу «Дзинтари». И... стали самыми почетными гостями роскошного шоу, в котором под кадры из культовых и любимых миллионами зрителей советских фильмов пели актеры новых поколений. Имена многих гостей фестиваля, посвященного музыке кино, звучат как легенда...

Среди гостей Первого международного фестиваля Jūras Pērle - Максим Дунаевский, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Светлана Немоляева, Сергей Захаров, Ирина Муравьёва, Левон Оганезов, Ивар Калныньш, Юрий Стоянов, Антон Макарский, Игорь Верник, Игорь Корнелюк, Игорь Скляр... В торжественной церемонии приняли участие как знаменитые артисты и режиссёры, так и композиторы, создатели музыки культовых фильмов.





































































Aizvērt Фестиваль "Jūras Pērle" в Дзинтари Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET Tatjana Odiņa/TVNET







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Кстати, список участников фестиваля здесь далеко не полный! И не всех публика узнавала на красной дорожке.

Актеров ведь узнают в лицо и по имени много чаще, чем композиторов, написавших полюбившиеся народу мелодии. А ведь не секрет, что многие из них стали тем «золотым ключиком», которым открывался для многих фильмов путь к сердцам массового зрителя...

Фактически ведь кино долго было главным и почти что единственным для советских людей каналом, транслировавшим в массы мелодии, мгновенно обретавшие славу.

...Десант российских композиторов и актеров, привезенных в Юрмалу никому до сих пор не известными организаторами фестиваля, оказался настолько большим и многочисленным, что в день открытия на пресс-конференции кто-то из московских гостей пошутил:

«Нас так много, что волнуемся: а хватит ли зрителям мест в зале?!»

Перед первым концертом гости фестиваля делились ностальгическими воспоминаниями о Юрмале. Между прочим, среди многочисленного российского кинодесанта нашлись и такие люди, которые в легендарном ресторане «Jūras Pērle»(«Юрас перле») не только бывали но там … даже играли!… И, разумеется, слышали там и неповторимую Лайму Вайкуле еще в самом начале ее артистической карьеры.

Юрий Стоянов, например, отдыхая в Юрмале с родителями в очень юном возрасте попал в самое крутое варьете СССР благодаря дяде-цеховику, умевшему «договориться» с любым самым неприступным швейцаром.

Ведь вообще-то, пускали в ресторан с варьете юношей не младше 18-ти... Но юного племянника с дядей пустили - и варьете, и Лайма Вайкуле произвели на мальчика восьми-девяти лет столь потрясающее впечатление, что он потом не спал ночами…

Потом гостей фестиваля приветствовали на красной дорожке. И был первый фестивальный концерт - потрясающий, стильный, прекрасно сделанный. Хватило ли места публике?.. Свободных мест в зале более даже явно многовато...

Билеты достаточно дорогие, так что ажиотажного спроса на концерты впервые проходящего в зале «Дзинтари» и никому не известного фестиваля явно не наблюдалось. Вероятно, организаторы не вполне оценили платежеспособность нашей публики.

Первый же из фестивальных вечеров опрокинул скептическое отношение к предстоящему мероприятию. Ведь, практически, это были киношные «Новые песни о главном» - только еще и лучше! Песни, любимые с детства - и для каждого поколения свои, особенные! - под кадры из фильмов пели актеры театров и кино, как известные массовому зрителю по сериалам, так и почти совсем нам неизвестные...

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Валерия Ланская выступила... в роли «Лаймы Вайкуле» - воспоминанием о ресторане «Юрас Перле» начинался вечер. В качестве ведущих открывали концерт Мария Наумова и Ивар Калниньш. Под кинокадры Ирина Медведева исполнила самую романтическую песню студентов 60-х «Где-то на белом свете...».

Взяв в руки гитару, Юрий Стоянов спел одну из своих любимых песен — ту самую, про госпожу удачу, что пел в легендарном фильме «Белое солнце пустыни» его друг и прекрасный актер театра и кино Павел Луспекаев... Многих легендарных людей, связанных с музыкой и кино, задушевно и талантливо вспоминали со сцены и в зале в этот вечер!

А Дмитрий Харатьян вышел на сцену под кадры фильма Владимира Меньшова «Розыгрыш» - дебютного для себя фильма, и единственного, где за него пели другие.

Игорь Верник - один из ведущих вечера - много шутил. И признался со сцены: «Какое счастье сегодня смотреть здесь наше кино и слушать прекрасные песни!» Антон Макарский не только пел дуэтом с Валерией Ланской, но и рассказывал байки из жизни - так что технические паузы для зрителей прошли незамеченными. Меццо-сопрано нашей Илоны Багеле произвело настоящий фурор!..

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фестиваля

Впереди - еще два фестивальных вечера. Будет шоу на сцене концертного зала «Дзинтари» и вечер в рижском Доме конгрессов, посвященный памяти режиссера Эльдара Рязанова.

Программа явно заслуживает того, чтобы отвлечься от летних радостей на природе и дачах и доехать до одного из залов!

Кстати, сегодня, во второй день праздника, на фестивале вспомнят прекрасного киноактера Андрея Миронова - среди участников немало его близких и друзей. Прямая трансляция проекта - в эфире Первого Балтийского канала.