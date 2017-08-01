Учимся танцевать: в Риге пройдет Академия Рижского бала

8 августа в 18:00 в студии танцев Magic Dance Studio по адресу Стабу 58 в рамках подготовки к ежегодному Рижскому балу пройдет цикл бесплатных танцевальных мастер-классов и лекций под руководством известных экспертов. На мероприятие приглашаются все желающие.

Мероприятие заявлено в формате светской встречи: специалисты в области этикета расскажут о правилах поведения на балу и познакомят с тонкостями хороших манер, а профессиональные педагоги бальных танцев проведут мастер-классы по венскому вальсу и кадрили. Желающие смогут продолжить обучение бальным танцам в школе Magic Dance Studio и уже 9 сентября блеснуть на Рижском балу 2017.

«Мы приглашаем всех гостей Рижского бала, а также ценителей бальных традиций посетить нашу Академию, – рассказывает Натали Тумшевиц, патронесса Рижского бала.

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Организаторы подробно расскажут о предстоящем празднике и поделятся знаниями, которые помогут гостям эмоционально и интеллектуально подготовиться к Рижскому балу.

Предварительная запись по тел: +37128100843.

«Рижский бал 2017» пройдет 9 сентября в Доме Черноголовых (Rātslaukums 7).

В этом году в концертной программе «Рижского бала» примут участие главные солисты Латвийской Национальной оперы Илона Багеле и Раймондс Браманис, известные танцовщики Латвийского Национального балета Раймонд Мартынов и Юлия Брауэр.

Также в музыкальной программе выступит хор мальчиков 1-й Рижской музыкальной школы имени Язепа Мединьша,профессиональные исполнители бальных танцев, а также музыканты, играющие на старинных латвийских народных музыкальных инструментах.

«Рижский бал 2017» пройдет под аккомпанемент симфонического и джазового оркестров, которые исполнят произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского, Раймонда Паулса, Зигмара Лиепиньша, а также более современные танцевальные композиции.

Также на мероприятии пройдет благотворительная акция, полученные средства от которой будут направлены в поддержку талантливых детей в разных областях культуры.