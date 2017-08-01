Концерт пианистов династии Осокиных в «Дзинтари» собрал тысячи слушателей

 

Фото: Янис Романовскис/Gribuvasaru.lv

Одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого лета - концерт талантливых пианистов династии Осокиных собрал тысячи слушателей. Три Осокина были приняты овациями, которые не утихали ещё долго после завершения основной программы, публика переполненного зала «Дзинтари» не раз аплодировала стоя, требуя от пианистов исполнения множества бисов.

Каждый пианист династии обладает своим глубоко индивидуальным голосом и темпераментом, но их объединяют не только блистательные успехи, но и особый, бескомпромиссный и смелый творческий подход к каждому произведению.

Каждое прикосновение к клавише продумано и наполнено сильными и искренними эмоциями.

Программа концерта состояла из многообразной музыки разных эпох, это было увлекательное путешествие от шедевров Вивальди и Моцарта - через Шопена, Чайковского, Брамса и Рахманинова - до кульминации концерта, знаменитого Болеро Равеля, исполненного во впечатляющей транскрипции Сергея Осокина для трех роялей.

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Вместе с камерным оркестром под управлением скрипача Георга Саркисяна Осокины исполнили утонченные концертные сочинения Моцарта Шопена и темпераментный финал квартета Брамса.

Три Осокина в Юрмале

Фото: Три Осокина в Юрмале0

На специально доставленных в Латвию великолепных инструментах Yamaha Андрей, Георгий и Сергей Осокины виртуозно преобразили фортепианное звучание, вместе с певучим чувственным звуком использовав также экспериментальный звук металически-сухого прикосновения молоточков к струнам. Эти возможности фортепиано стали открытием для многих любителей классической музыки посетивших этот концерт.

Следующий концерт Трех Осокиных пройдет в Латвийской Национальной Опере в январе 2018 года.

В течение последних лет Андрей и Георгий Осокины выступали в самых престижных залах мира - таких как Берлинская филармония, зал La Verdi в Милане, Metropolitan Theatre Hall в Токио, National Philharmonic Hall в Варшаве, Берлинский Концертхауз, зал Оперы в Катаре а так же выпустили несколько сольных альбомов.

В прошлом году профессор Сергей Осокин был удостоен высшей награды Латвии - ордена Трёх Звёзд.

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