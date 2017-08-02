ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

В концертном зале «Дзинтари» накануне прошел масштабный фестиваль Jūras Pērle. На сцену легендарного зала поднимались легендарные звезды кино и эстрады, а в зале царила удивительная атмосфера дружбы и понимания. Среди гостей Первого международного фестиваля - Максим Дунаевский, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Светлана Немоляева, Сергей Захаров, Ирина Муравьёва, Левон Оганезов, Ивар Калныньш, Юрий Стоянов, Антон Макарский, Игорь Верник, Игорь Корнелюк, Игорь Скляр. Торжественную церемонию открытия и сам концерт все наблюдали по телевизору или непосредственно в зале, а что же осталось за кадром?
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Как оказалось, некоторые артисты решили объединить приятное с полезным, и провести свободное время в Латвии не только общаясь с коллегами, но и занимаясь активными видами спорта. Так легендарный российский актер Дмитрий Харатьян сыграл в теннис с латвийской певицей Натальей Тумшевиц.