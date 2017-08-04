Фестиваль завершен, но интрига осталась! Что будет дальше с «Юрас перле»? И - кто же он, таинственный Мистер «Х» ?

Дебют юрмальского фестиваля музыки театра и кино «Юрас перле» позади. Все, что в два фестивальных дня случилось в концертном зале «Дзинтари» было так здорово, что превзошло все ожидания! В том числе ожидания и зрителей, и московских гостей, не раз сказавших и со сцены, и в разговорах: «Спасибо, Юрмала! Мы здесь сегодня счастливы!..»

Концерты из зала «Дзинтари» в трансляциях Первого Балтийского канала видели телезрители. Но кое-что все же осталось за кадром. Первая пресс-конференция, на которой гости шутили: не будет ли нас здесь больше, чем публики в зале?.. На старте фестивля оптимизм любимцев публики, приехавших в Юрмалу, был очень и очень сдержанным. Говорили: отчего же не приехать на курорт в разгар сезона, да еще в хорошей компании. А вот что на сцене получится - посмотрим, посмотрим... Мол, судить-то - зрителю.

Михаил Боярский. Фото: Татьяна Одыня, TVNET

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На сцене - очень даже хорошо все получилось. Два прекрасных по профессионализму и эмоциональному накалу фестивальных концерта изначальную сдержанность и скептицизм растопили. И не раз со сцены звучали слова о том, что

это просто счастье, стоя на сцене, подпевать дуэту Татьяны и Сергея Никитиных или Михаилу Боярскому, Дмитрию Харатьяну, Антону Макарскому, и еще многим, многим. Очень здорово перепели актеры более молодых поколений шлягеры из советской и российской киношной классики.

Второй день фестиваля. Фото: Татьяна Одыня, TVNET

Особенно трогательными были минуты прямых обращений ведущих к участникам фестиваля, сидевшим в зале. Например, к композитору Виктору Лебедеву, автору более ста (!) популярных киношных мелодий.

Ведь мало кто из обычных зрителей знает классика в лицо! Мелодии-то мы запоминаем слету - а вот имена их авторов... «Самый скромный композитор на планете!..» - представил его зрителям Юрий Стоянов прежде, чем зазвучало его знаменитое танго из фильма «Зависть богов».

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Игорь Верник в окружении "прекрасных подружек". Фото: Татьяна Одыня, TVNET

А потом еще прямо из зала, вняв настойчивым просьбам ведущего вечера Юрия Стоянова и композитора Льва Оганезова, спела романс «Мы сегодня расстались с тобою...» Лариса Голубкина

- это было просто-таки чудо. Абсолютная импровизация!.. Лариса Ивановна после смерти мужа, Андрея Миронова, к нам ведь 30 лет не приезжала... Обиделась, как призналась сама она зрителям, на Юрмалу... Но задушевный праздник фестиваля и тепло зрительской любви, холодок в груди все-таки растопили...

На сцене - музыка кино. Фото: Татьяна Одыня, TVNET

Был в большой фестивальной программе и вечер памяти Эльдара Рязанова, он проходил уже в Риге, в зале Дома конгрессов. Кстати,

программа, посвященная Эльдару Александровичу оказалась премьерой, рижане увидели ее первыми. А в Москве вечера ностальгических воспоминаний людей, работавших вместе с классиком кино, будут проходить только начиная с ноября, ведь они приурочены к 90-летию режиссера Рязанова.

Кстати, на рижский рязановский вечер прилетела и любимица зрителей польская актриса Барбара Брыльска.

Лично для меня полным потрясением стал блистательный выход на сцену Валентины Талызиной. Ах, как же мощно она прочитала залу «Балладу...» из «Иронии судьбы...»!.. Не поверите - много лучше, чем это звучало в фильме, снятом больше сорока лет назад.

Наверное, только горечь многих потерь может придать негромким, привычным словам такую глубину, драматизм и силу. Воспоминания, разумеется, на вечере были тоже - живые, смешные, не затертые. Делилась ими актрисы Светлана Немоляева и Ирина Муравьева, поющий дуэт Татьяны и Сергея Никитиных, другие коллеги.

Лариса Голубкина в зале "Дзинтари". Фото: Татьяна Одыня, TVNET

... Кстати,

Валентина Илларионовна Талызина, выйдя на сцену зрителей первым делом просила: «А давайте сейчас все дружно поапплодируем человеку, который все это устроил - Володе, фамилии не знаю...»

Да, личность главного зачинщика и устроителя фестиваля для многих осталась загадкой. То есть имя-то его известно - это латвийский предприниматель это Владимир Кузнецов - а больше ничего о нем в местном шоу-бизнесе с ним до сих не слышали...

Известно лишь то, что музыкальный фестиваль с участием любимых артистов Владимир Кузнецов мечтал устроить давно и целых семь лет думал о том, каким ему быть... А дальше - передал это дело в руки профессионалов, писавших сценарий и сделавших эмоционально сильное, полное любви и нежности к прошлому кино-музыкальное шоу. Небольшие накладки, разумеется, тоже были, но прелесть первой «Жемчужинки»- в том числе и в такой «неотрепетированности».

Кстати, ведущими вечеров были весьма вдохновенные профи, которым легко давались импровизации - Юрий Николаев, Игорь Верник, Юрий Стоянов, Ивар Калниньш, Валенрия Ланская, Мария Наумова...

Даже жаль порой становилось, что технических пауз... маловато для их реприз и блистательных экспромтов.

И вот еще что, все же гадают теперь:

было ли только сценическим экспромтом второго дня фестиваля предложение, прозвучавшее из уст Максима Дунаевского в адрес латвийских артистов Вероники Плотниковой и Андриса Абелите. Действительно они станут новыми исполнителями главных ролей в мюзикле «Мэри Поппинс»?

Еще одна интрига послевкусия фестиваля «Юрас перле» - вопрос: а что будет дальше? И зрители и участники ведь хотят продолжения банкета!.. Будет ли оно и каким именно будет - вопрос открытый.

Планы уже обсуждаются... Как стало известно русскому TVNET, возможно, что-то столь же вдохновенное «замутят» уже под Новый год...

А еще раньше - 21 октября - в Риге нас ждет новая встреча с давно полюбившимся зрителям артистом - Юрий Стоянов приедет в Ригу с концертом, который доверительно называется «Для своих».

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