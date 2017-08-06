ВИДЕО: Что осталось за кулисами фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву»

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В течение четырех дней, с 20 по 23 июля, в концертном зале "Дзинтари" проходил грандиозный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву. Каждый вечер зрителей радовало множество выдающихся артистов из Латвии, России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии и других стран. Среди гостей было немало VIP-персон, политиков, культурных деятелей и даже сама Алла Пугачева. Как проводили время вне сцены музыканты, чем Юрмала нравится Григорию Лепсу, почему Максим Галкин отказался подарить свою майку и еще много интересного смотрите в специальном репортаже передачи "Все Всегда Везде".