Латвийская певица Лайма Вайкуле вслед за другом и коллегой по шоу-бизнесу Максимом Галкиным стала активным пользователем Instagram. С недавнего времени в микроблоге артистки стали появляться юмористические ролики под названием «Дамы с дюн», в которых главные роли у них с Аллой Пугачевой. Накануне вышло свежее видео, снятое дивами в Юрмале.

В ролике певицы, похоже, предстали в образе партизанок. Певицы затеяли беседу на фоне юрмальского пляжа, облокатившись на дерево.

«Мы команда, но нас мало. Куда бы нам вступить?», - с таких слова начинается короткое юмористическое видео.

Как дальше развивались события - смотрите сами!

#ДАМЫСДЮН #ЛАЙМАЛЛА Вступаем в ... A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Aug 6, 2017 at 7:33am PDT

«Хулиганки! Главное не в партию)», «Молодчины, девочки!!!», «Любимые Красавицы!!! Мы Вас Обожаем!! Очень. Ждем продолжения сериала ЛаймАлла!», «Вот такой я хочу быть со своей подругой в будущем, такие классные, живут и радуются жизни и каждой её минуте, браво», — прокомментировали ролик поклонники Лаймы (орфография и пунктуация авторские — Прим. ред.).

Стоит отметить, что ранее Лайма Вайкуле рассказала о совместных с российской Примадонной видео.