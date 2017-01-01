Не путать со стриптизом: мужчины в Риге показали эффектные танцы на пилоне

7 октября в рижском клубе Studio 69 прошел второй Балтийский фестиваль танца на пилоне «Pole Emotion 2017», в котором приняли участие лучшие танцовщики из Латвии, Литвы, России, Белоруссии, Израиля, Дании и других стран. На протяжение шести часов женщины и мужчины демонстрировали свою гибкость, пластику, силу и артистичность в борьбе за призы в семи номинациях. Это было эффектно, волнительно и действительно зрелищно!

В этом году на главный приз в мужской категории профессионалов претендовали пятеро участников: Томас Мицкевичус (Литва), Виктор Артемов (Белоруссия), Ивар Бронич (Латвия), Алексей Сиселятин (Россия) и Ричард Вербре (Нидерланды).

Победителем в категории Man Emotion, по оценке жюри, стал рижанин Ивар Бронич. На второй позиции оказался минчанин Виктор Артемов, а приз за третье место достался уроженцу Санкт-Петербурга Алексею Сиселятину.

Если вы не раз задавались вопросом, как танец на пилоне может быть мужским, и хотите увидеть, что происходило на фестивале «Pole Emotion 2017» - смотрите видео.

Pole dance или танец на пилоне — это современное направление танца, сочетающее элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики. Обычно исполнитель pole dance выступает на одном или двух пилонах (шестах). С 2003 года проводятся чемпионаты и соревнования по данному виду танца, в которых участвуют как женщины, так и мужчины.