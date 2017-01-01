Продолжается Праздник Риги: программа всех мероприятий

Сегодня продолжается Праздник Риги, который в этом году посвящен садам и паркам столицы.

Сегодня программа праздника начнется на Луцавсале с утренней зарядки для семей с детьми, а затем предусмотрен ряд спортивных мероприятий, в том числе вейкборд, пляжный волейбол, плавание.

В Верманском саду состоится «Садовый праздник на улице хлеба» - парад кондитерских и хлебобулочных изделий с конкурсами и викторинами. Также в парке в субботу и воскресенье будет работать пункт обмена книг. Вечером в субботу на эстраде парка прозвучит ретро-музыка, танго и скрипичная музыка.

В квартале Спикеру будет работать «Ресторан Праздника Риги», в парке «Зиемельблазма» пройдут концерты и представления.

Главное место проведения праздника, набережная 11 ноября, превратится в парк, где выступят популярные группы и солисты, пройдут соревнования по велотриалу и скейтборду, показательные выступления флористов, шахматные турниры и др. мероприятия.

В рамках Праздника Риги пройдут также праздник порта, день уличной музыки, круглосуточный баскетбольный турнир, регата на канале, фестиваль исторических парусников и другие мероприятия.

Полная программа мероприятий Праздника Риги