Muzeum LV, река времени: бесконечное настоящее на полотнах Агнии Германе

В новой рижской галерее Muzeum LV/Grata JJ - совместная выставка латвийской художницы Агнии Германе и ее друзей из Эстонии, Литвы и Беларуси. Называется выставка весьма необычно - с латышского «Ilgstošā tagadne» можно перевести как «Продолжительное настоящее» или же «Долго длящееся настоящее время».

Открытие выставки определенно стало событием в культурной жизни Риги. Виной тому как известность автора среди коллег и художественной тусовки, так и имена гостей и интерес к недавно открывшейся в центре Риги частной галереи. Выставка солидная и атмосферная - работы представительницы известной династии Германисов представлены живописными полотнами последних пяти лет, большинства рижане еще не видели.

FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

А друзья-художники - эстонцы Андрус Иоонс и Пеэтер Кросманн, гости из Литвы (Гиедере Ришкуте и Антанас Обцарскас), а также беларус Леонид Медведский и его коллеги - достаточно хорошо известные в своих странах.

Агнию Германе с каждым из них связывают совместные проекты и плэнеры. Почему бы не представить их нашей публике.

FOTO: Татьяна Одыня

Кстати, совместный проект «Река», в котором Агния с коллегами и этих стран участвовала, уже был показан в нескольких латвийских городах - в Талси, в Краславе, в Огре - и теперь добрался до Риги. Создать соответствующую теме обстановку постарались хозяйка галереи Юлия Ересько и ее коллеги. Зал урашен сосновыми ветками, и на пейзажи болот смотришь так, будто вправу выходишь из леса...

FOTO: Татьяна Одыня

Агния родилась прямо-таки с кистью в колыбели, ведь она - из династии художников. Братья-близнецы Юрис и Андрис Германисы уже давно классики, а Юрис Германис - ее отец. На этот факт, выступая на открытии выставки, обратил внимание рпоректор Академии художеств Андрис Тейкманис, подчеркнувший, что он даже не помнит времени, когда Агния рисовала бы плохо или по-ученически слабо.

FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Разумеется, старшие представители династии на открытии выставки тоже присутствовали. А среди работ было и полотно из серии «Папины рассказы» под названием «Ой-ей-ей»... Ведь история о том, как двух маленьких мальчиков отправили одних за молоком, а они молоко пролили, - это теперь картина маслом.

FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Галерея Muzeum LV/Grata JJ находится в козырном месте - на улице Пумпура, напротив Академии художеств - и уже подружилась со многими известными художниками. В планах и сотрудничесво со студентами Академии художеств.

Хозяйка галереи Юлия Ересько отметила, что именно Агния Германе стала первой из профессионалов с именем, кто доверил новичкам галерейного бизнеса свои работы.

FOTO: Русский TVNET

Друзья и гости Агнии, приглашенные ею к участию в выставке, привезли работы разных жанров - от этюдов и зарисовок Витебской архитектуры до видеоарта, в котором традиционно сильны эстонцы. А на открытие пришли как студенты и коллекционеры, так и уважаемые классики, в том числе, художник и профессор академии Юрис Юрьянс и скульптор Виктория Пельше.