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В клубе Melnā Piektdiena пройдет вечер памяти Честера Беннингтона

Русский TVNET
Честер Беннингтон | Фото: REUTERS/Scanpix

22 сентября в клубе Melnā Piektdiena пройдет вечер памяти Честера Беннингтона из группы Linkin Park.

20 июля 2017 года трагически оборвалась жизнь Честера Беннингтона - солиста американской альтернативной группы Linkin Park.

Нельзя оставить без внимания вклад Беннингтона в мировую рок-музыку и влияние его личности на целое поколение нулевых.
Именно поэтому 22 сентября в клубе Melna Piektdiena состоится вечер памяти этого талантливого музыканта In the End.

Со сцены будут звучать песни Linkin Park, которые для вас исполнят группы: SEVER, ONCE UPON, LEFTOVER,CELLAR CAT, NAMELESS MIND, WINDLINES un Dan Mirsky.

Вход на мероприятие - 4 евро.

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