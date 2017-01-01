В клубе Melnā Piektdiena пройдет вечер памяти Честера Беннингтона

20 июля 2017 года трагически оборвалась жизнь Честера Беннингтона - солиста американской альтернативной группы Linkin Park.

Нельзя оставить без внимания вклад Беннингтона в мировую рок-музыку и влияние его личности на целое поколение нулевых.

Именно поэтому 22 сентября в клубе Melna Piektdiena состоится вечер памяти этого талантливого музыканта In the End.

Со сцены будут звучать песни Linkin Park, которые для вас исполнят группы: SEVER, ONCE UPON, LEFTOVER,CELLAR CAT, NAMELESS MIND, WINDLINES un Dan Mirsky.

Вход на мероприятие - 4 евро.