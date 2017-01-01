22 сентября в клубе Melnā Piektdiena пройдет вечер памяти Честера Беннингтона из группы Linkin Park.
20 июля 2017 года трагически оборвалась жизнь Честера Беннингтона - солиста американской альтернативной группы Linkin Park.
Нельзя оставить без внимания вклад Беннингтона в мировую рок-музыку и влияние его личности на целое поколение нулевых.
Именно поэтому 22 сентября в клубе Melna Piektdiena состоится вечер памяти этого талантливого музыканта In the End.
Со сцены будут звучать песни Linkin Park, которые для вас исполнят группы: SEVER, ONCE UPON, LEFTOVER,CELLAR CAT, NAMELESS MIND, WINDLINES un Dan Mirsky.
Вход на мероприятие - 4 евро.