Рижский музыкант, не попавший в шоу «Голос», произвел фурор на украинском ТВ

Латвийские музыканты и исполнители продолжают покорять новые горизонты. В новом сезоне украинского музыкального шоу «Х-Фактор» принял участие известный латвийский певец и музыкант Егор Ковайков, в прошлом году побывавший на слепых прослушиваниях «Голоса» в Москве. С российским шоу у рижанина не сложилось, а вот украинцы от выступления Егора пребывали в полном восторге.

Гитарист из Риги Егор Ковайков вышел на сцену со своей гитарой. Мужчина решил исполнить ту же зажигательную композицию в стиле фламенко, с которой выступал на российском телешоу «Голос» - Bamboleo из репертуара группы Gipsy Kings.

Стоит отметить, что в этом году в жюри восьмого сезона украинского «Х-Фактора» особенно строги к участникам. Настя Каменских, Дмитрий Шуров, Олег Винник и Андрей Данилко оценивают исполнителей по целому ряду качеств, но латвийскому музыканту удалось растопить своим эмоциональным выступлением не только их сердца, но и поднять на ноги весь зал!

«Очень мало артистов, которые умеют работать с публикой. И работать легко. Это было блестяще», - заявил после выступления артиста Данилко, обычно самый критичный из членов жюри.

Шуров, Каменских, Винник и Данилко сказали Ковайкову «да», тем самым отправив его во второй тур шоу.

Напомним, в сентябре 2016 года в эфир вышел выпуск слепых прослушиваний передачи Первого канала «Голос», в котором в качестве претендента выступил Егор Ковайков. По ряду причин музыканта не пропустили в следующий тур, то есть никто из членов жюри не развернул к нему кресло.

Егор Ковайков основатель группы Duende, играющей в стиле румба-фламенко и латино, а также участник коллектива Baraka. Музыкант принимал участие в крупнейших фестивалях, таких как «Positivus» и «Новая Волна», а в составе латвийской группы PeR выступил на «Евровидение-2013».