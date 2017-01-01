«Всем — бояться!..» О военных учениях — глазами художника

Масштабные российско-белорусские военные учения «Запад — 2017», проходящие с 14 по 20 сентября, идут своим чередом. Политики и военные аналитики спорят, насколько опасны они для стран Балтии и не подготовка ли это к большой войне. А художники тем временем демонстрируют собственный взгляд на проблему.

В выставочном зале культурного центра Юрмалы как раз накануне начала военных учений открылась выставка скульптора Эгона Першевица «Бaидиес!». Это художественное высказывание - рефлексии на тему страхов якобы неизбежной войны, распространенных в определенной части общества.

Увы, многим сегодня кажется: заклинание «Только бы не было войны!» снова становится актуальным...

Исторические аналогии, паника по любому поводу, раздуваемая в СМИ, старые страхи и новые стереотипы гибридной войны становятся аргументами. И панические настроения современные художники тоже препарируют по своему.Становится ли искусство при этом орудием пропаганды? Это большой вопрос... Ведь взгляд на проблему вполне отстраненный и ироничный. Так что стоит посмотреть экспозицию и прислушаться к отзвукам, которые эти работы у вас вызывают.

FOTO: Пресс-фото, Иварс Кезберс/Юрмальский культурный центр

Ведь выпускник Латвийской академии художеств Эгон Першевиц, в магистратуре учившийся у известного скульптора Ольги Шиловой, теперь уже и сам художник вполне востребованный, в том числе и за пределами Латвии.

Только за последний год молодой художник выставлял свои работы на Украине, в Финляндии и Литве, а наиболее известной работой на родине стала скульптура «Лошадь-призрак», выполненная в его лиепайской мастерской для Центра Марка Ротко в Даугавпилсе.

FOTO: Пресс-фото, Иварс Кезберс/Юрмальский культурный центр

Продлится выставка в Юрмале до 8 ноября.