Семейная драма в латышском кино: когда ужас приходит в ваш дом

Выходит на большой экран латвийский фильм режиссера Айка Карапетяна «Первенец». Семейная драма, снятая в жанре психологического триллера, по-новому открывает зрителям блистательных актеров ведущих латышских театров. Сам же фильм получился визуально красивым и завораживающе страшным. Ужас, обрушившийся на героев этой драмы, передается и зрителям... Но финал - счастливый!

Латвийская премьера состоялась за несколько дней до начала проката фильма. Но еще до премьеры на родине «Первенец» уже был представлен на фестивалях жанровых фильмов в Париже и на «Fantastic Cinema Festival» в американском Остине (штат Техас). Режиссер и сценарист Айк Карапетян вернулся из США буквально накануне премьеры «Первенца» в Риге. Русский TVNET встретился с создателями фильма.

Вернувшись в Ригу перед самой премьерой - прямо с корабля на бал! - Айк Карапетян поспешил на пресс-конференцию в Музее кино.

Вместе с исполнителями главных ролей и продюсером Робертом Виновским представил фильм журналистам. А дальше была премьера с множеством киношной и театральной публики. Главные роли в фильме исполняют актеры ведущих латышских театров Каспар Знотиньш (Новый рижский театр) и Майя Довейка (Национальный театр), и талантливый молодой актер Каспар Зале (Театр «Дайлес»).

История в пересказе сюжета простая, а на экране совершенно жуткая. Благополучная и размеренная жизнь Франца, архитектора средних лет, и его жены Катрины нежданно-негаданно оказывается перевернутой с ног на голову.

Когда всякие ужасы в жизни героев только начинаются, мы уже все про них знаем: на вечеринке, выпив лишего, Катрин проговорилась, что думает о мужчинах вообще и о муже в частности...

На супругов, возвращающихся с вечеринки, нападает какой-то юнец. И это не просто нападение - но унизительная демонстрации силы, наглеж такой, что тихий интеллигент Франц не вполне готов противостоять.

Пострадавшие обращаются в полицию, но вот ведь незадача, их дело ... в руках бывшего ухажера Катрины. Франц решает самостоятельно разобраться с обидчиком.

Разборки и приводят его в параллельный мир, о существовании которого успешные обыватели понятия не имеют.

Но настоящий ужас входит в дом Катрины и Франца позже. И зрителю временами тоже страшно, напряжение, переходящее в ужас, нагнетается в том числе музыкой (композитор Андрис Дзенитис). Вокруг героев происходит что-то непонятное и зловещее. Разумеется, это сказывается на взаимоотношениях супругов.

А тут выясняется, что героиня беременна... Но Катрин уже боится оставаться одной в своем собственном доме. Что было далее - смотрите на экранах кинотеатров страны.

Визуально картина очень красивая (оператор - Янис Эглитис, художник - Айвар Жуковский). Кстати, сценарий Айк Карапетян писал, имея в виду, что главного героя сыграет именно Каспар Знотиньш. А вот Майю Довейку пришлось уговаривать, сниматься в картине согласилась не сразу... «Почему?» - спросили актрису журналисты.

Майя объяснила, что сыграв множество театральных ролей, к выбору новых задач она подходит несколько... арифметически. Рассматривает предложения исходя из того, какую героиню именно сейчас ей хотелось бы воплотить на экране или на сцене.

Майя Довейка призналась, что решила, наконец, в этом смысле свои сама определять свои творческие планы. Прочитав сценарий, решила, что хватит на данном этапе мрачных ролей, после недавней «Анигоны» хотелось роли светлой, веселой, праздничной...

А как влияют на работу в театре съемки актеров в кино? Отвечая на вопрос русского TVNET, Каспар Зале сказал, что в его случае одно другому совершенно не мешало. Между прочим,

в процессе съемок ему пришлось научиться ездить на мотоцикле, закаляться, купаясь в холодной воду, и... впервые зачастить в тренажерный зал... Кстати, когда сдавался финотчет, бухгалтера очень удивились, с какой стати абонемент в спортзал среди отчетных документах...

Каспар Знотиньш подчеркнул, насколько велика ответственность актера на съемочной площадке - ведь только ради твоего эпизода собирается и работает множество людей, квалифицированных технических специалистов. Так что нельзя раз за разом «промахиваться» и ошибаться.

Правда, не факт, что лучший и самый удачный с твоей точки зрения дубль - где ты сыграл, по-настоящему сыграл! - в итоге войдет в фильм... Что выбрать - во власти режиссера...

А Майя Довейка подчеркнула, что в кино особенно важны мысли актера, ведь когда ты один на съемочной площадке надо мысленно вообразить ситуацию, чувства своей героини в этих обстоятельствах и передать их достоверно и точно. Кстати, Майя Довейка ничуть не жалеет, что согласилась на эту роль - веселого и легкомысленного в фильме не очень-то много, но это вполне восполнило общение с коллегами в процессе съемок. Ведь собралась прекрасная команда!..

Режиссеру и сценаристу Айку Карапетяну русский TVNET задал очень короткий вопрос: почему латвийскому зрителю нужно посмотреть сделанный его командой фильм?

- Мы старались сделать очень качественный фильм не только с художественной точки зрения, здесь мнения зрителей могут разделяться.

С технической точки зрения мы сделали очень качественный фильм - все, кому я фильм показывал отмечали это, говорили, что совсем не похоже на латвийские фильмы...

И мы очень долго работали над качеством - над звуком,над цветокоррекциней и всем-всем-всем. Думаю, зрителям надо посмотреть фильм как минимум потому, что фильм латвийский и качественный. При это они увидять на экране одних из лучших летвийских актеров.

- Легко ли в Латвии сегодня снимать кино?

- Мы получили финансирование Киноцентра, с этим не было проблем. Так что все зависит от режиссера - насколько он готов бороться и мучаться. Конечно, будь наш бюджет побольше, мы быстрее закончили бы фильм. Бюджет у нас был небольшой - порядка 250 тысяч евро.

- Спасибо. Поздравляем вашу команду с премьерой!

https://youtu.be/ZKnS2ACtJKg