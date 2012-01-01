«Золотая маска в Латвии»: Как Миронов и Боярская деревья в центре Риги сажали

В Латвии в 12-й раз пройдет масштабный театральный фестиваль «Золотая маска», который ежегодно привозит в нашу страну лучшие постановки и блестящих артистов. В этом году программа фестиваля насыщена и полна приятных сюрпризов. О том, что ожидает зрителей в течение ближайших двух недель и как влияет «Золотая маска» на латвийско-российские отношения рассказали художественный руководитель Государственного театра наций и Народный артист РФ Евгений Миронов, генеральный директор российской Национальной Театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина и посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

В пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, приняли участие руководитель Управления культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Байба Шмите, руководитель Управления корпоративной социальной ответственности ОАО «Северсталь» Наталья Поппель, председатель правления Благотворительного фонда RIETUMU Инга Шина, театральный критик, куратор, кандидат искусствоведения Кристина Матвиенко и председатель правления компании ART Forte - устроителя фестиваля «Золотая Маска в Латвии» Юлия Лочмеле.

Неоднократно в речи спикеров звучали признания высокого уровня организации фестиваля и благодарность за плодотворное сотрудничество двух стран.

«Оценивать или увеличивать ценность событие такого масштаба - излишне. Мне кажется, что интерес зрителей будет абсолютно однозначно высоким. [...] Самое приятное для меня в том, что русская культура в Латвии - это признаваемое явление. Латвия и Россия - это страны, которые долгое время взаимно обогащали друг друга и этот процесс продолжается.

Мне кажется, что это самое лучшее подтверждение тому, что соседи по географии, по определению - продолжают быть соседями и духовно, и интеллектуально. Это важнее, чем какие-то проходящие и конъюктурные обстоятельства.

Закончить свой комментарий хочется интересной фразой, которая, как мне кажется, объясняет очень многое - «Жизнь коротка, искусство вечно», - заявил посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

Евгений Миронов, в свою очередь, выразил свое теплое отношение к Риге и латвийскому зрителю.

«Я всегда с огромным удовольствием приезжаю в Ригу и удивительным образом получается, что это единственный город, после Москвы, куда приезжают все мои премьерные спектакли. Нет ни одного другого такого города.

Ни в мой родной Саратов, ни в Санкт-Петербург так не получается. Видимо, здесь так встречают, что хочется сюда приезжать", - сказал Народный артист РФ.

Приятным сюрпризом для всех присутствующих стало появление на пресс-конференции актеров Елизаветы Боярской и Виктора Вержбицкого, которые также приняли участие в торжественной церемонии посадки деревьев в честь фестиваля «Золотая Маска в Латвии».

Артисты Театра Наций, в числе которых Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Виктор Вержбицкий, украсили парк Кронвалда двумя саженцами боярышника обыкновенного

(Crataegus laevigata).

Благодаря «Золотой Маске в Латвии», начиная с 2012 года, в центре Риги появилось уже 15 деревьев: 5 золотолиственных ив у Латвийской Национальной оперы, 4 акации в парке Кронвалда, 4 черные ольхи напротив Бастионной горки и 2 яблони в Верманском саду. Каждое из них окружено оградой с памятной табличкой, где указано название российского театра, принимавшего участие в фестивале.

Совсем скоро

читайте на нашем портале эксклюзивное интервью с легендарным актером и Художественным руководителем Государственного театра наций Евгением Мироновым.

Напомним, с 3 по 14 октября в Риге, Лиепае и Вентспилсе зрители в общей сложности увидит 9 спектаклей фестиваля «Золотая маска в Латвии".

Организаторы сообщают, что на многие спектакли билетов уже нет в продаже, поэтому не откладывайте приобретение билетов на последний момент.