Тренер: «Доказывать, что Pole Dance – это не стриптиз, нет необходимости»

7 октября второй раз в Латвии пройдёт фестиваль танца на пилоне POLE EMOTION-2017. Танец на пилоне завораживает своей красотой, изяществом и необыкновенной зрелищностью, но по-прежнему ассоциируется у многих со стриптизом и чем-то неприличным. Накануне масштабного события, организатор фестиваля, а по совместительству тренер и руководитель студии pole dance, Яна Винокурова рассказала Русскому TVNET, что на самом деле представляет собой эта разновидность танца, с чего начать занятия и чем можно поразить любимого.

Яна, расскажите, в чем отличие танца на пилоне от шестовой акробатики?

Существенного различия между танцем на пилоне и акробатикой на пилоне нет. Это два подвида одного направления POLE DANCE, который условно можно разбить на несколько подкатегории:

1 категория – это POLE ART: танец на пилоне, гармоничное сочетание хореографии (балет, контемп, современная хореография и прочее) с акробатикой (трюками).

По данному направлению проводится множество мировых чемпионатов и фестивалей, на которых огромное внимание уделяется постановке номера/сюжету, музыкальному сопровождению выступления, костюму, актерской игре.

2 категория – это Pole Sport : спортивная, гимнастическая часть Pole Dance. Флаги, шпагаты, силовые, гимнастические и акробатические элементы и трюки превращают Pole Sport (спортивный танец на пилоне) в полноценный вид спорта.

Сейчас активно обсуждается перспектива включения Pole Sport в олимпийские виды спорта.

Бытует ли до сих пор стереотип о том, что танец на пилоне - это стриптиз? Как Вы помогаете людям его разрушить?

В первый год работы моей студии «Feel Good: pole dance & workout» мы много занимались популяризацией данного направления. Проводили просветительскую деятельность, участвовали в публичных спортивных мероприятиях, публиковали различного рода статьи и снимали специальные видео ролики.

Сейчас, когда тренера моей студии участвуют в различных мировых соревнованиях и побеждают, ездят с мастер-классами по всему миру, доказывать, что Pole Dance – это не стриптиз, нет необходимости.

Последним шагом в рамках разрушения стереотипов стала организация и проведение в 2016 году Первого Балтийского Фестиваля Pole Dance «Pole emotion».

Как в Вашей жизни появился Pole Dance?

Совершенно случайно. Три года назад, я увидела в интернете ролик, где девушка делает очень странные акробатические трюки на железной трубе.

Я заинтересовалась, стала собирать информацию и пришла к тому, что Риге очень нехватает профессиональной студии Pole dance, в которой будут работать тренеры, которые увлечены своим делом, которые готовы учиться сами и учить этому других.

Так родилась наша студия с крепким дружным коллективом: я, как руководитель и тренер по стретчингу (растяжке), и тренеры Pole Dance - Саша, Анна, Алена и Диана.

Какая спортивная подготовка нужна для того, чтобы начать заниматься?

Никакой. Так же нет никаких ограничений по возрасту или комплекции. Главное – это желание попробовать и узнать, что же это такое Pole Dance. Осознать, что это не только танец, но и определенный вид фитнеса (спорта).

A post shared by Yana Vinokurova (@jana_vinokurova) on Nov 24, 2016 at 11:20am PST

Насколько безопасны такие занятия/тренировки?

Тренировки безопасны, если вы занимаетесь под руководством опытного тренера, который знает как правильно объяснить трюковой элемент и знает как правильно страховать в процессе выполнения трюков.

Так же студия оборудована страховочными матами. Бояться не стоит!

Что для Вас, как для тренера, самое сложное в обучении Pole Dance?

Самое сложное, объяснить ученику, который только начинает занятия, что не стоит торопить и забегать вперед, что существует специальная программа обучения, которой придерживаются тренера, и нужно им довериться. Все придет со временем.

Были ли какие-то интересные случаи, произошедшие с Вашими учениками? Преподносят ли девушки свои умения как сюрприз супругу?

Так как каждый день в студии звучит веселый женский смех, особенно смешных или интересных случаев вспомнить не могу.

Для меня три года работы студии – это и есть самый интересный момент, который мы проживаем каждый день.

По поводу приватных танцев для любимых - да, мы можем помочь девушке составить танец, отрепетировать номера так, чтобы она смогла поразить своего любимого женственностью, пластикой, грацией и силой.

Теплый воздух от крыш... #riga #poleemotion2016 #feelgoodriga A post shared by Yana Vinokurova (@jana_vinokurova) on Aug 27, 2016 at 2:50am PDT

Чем отличается мужской танец на пилоне от женского?

Ничем. Единственный момент в том, что мужской танец на пилоне несет в себе особую атмосферу: чрезвычайной силы, выносливости, брутальности. Мужчина на пилоне – это прекрасно!

Как возникла идея организовать фестиваль Pole Dance в Риге?

Идея возникла, для объединения пилонистов стран Балтии – это была первая задача. Для этого мы организовали Общественную Балтийскую Ассоциацию Pole Dance и воздушной акробатики. Именно она является организатором Фестиваля Pole Emotion в Риге. В 2016 году в Фестивале приняли участие 5 стран: Латвия, Литва, Эстония, Россия и Украина.

В 2017 году мы получили заявки от участников более чем из 15 стран мира.

Что бы Вы посоветовали тем, кто хочет заниматься танцами на пилоне, но пока не понимает, что он от этого получит?

Получать удовольствие от каждой минуты проведенной в студии у пилона. Гордится собой после каждого удачно освоенного трюкового элемента или танцевальной связки.

Не бояться выходить за рамки привычного комфорта и пробовать что-то новое, ранее неизведанное, авантюрное и немножко опасное...

Приходить на занятия в студию с радостью, а уходить с чувством гордости и удовлетворения. И Любить, Любить, Любить Pole dance во всем его многообразии!

Напомним, место проведения фестиваля POLE EMOTION-2017 - концертный зал Studio 69, начало мероприятия - 7 октября в 16.00.

Билеты можно приобрести в кассах Bilešuserviss.