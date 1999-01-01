Миллионерша Бенита Садауска сдает свою юрмальскую резиденцию

Предпринимательница решила сдать свой частный дом, который расположен в престижном районе в Булдури, недалеко от моря, пишет Sejas.lv.

«Предлагаем в долгосрочную аренду просторную, современную резиденцию в центре Юрмалы. Недвижимость находится на проспекте Булдуру, в одном из роскошных районов частных домов города, а такжже на первой линии, рядом с морем», - написано про принадлежащий Бените Садауске дом на одном из порталов недвижимости.

Как сообщает издание «Privātā dzīve», домом Садауска наслаждается уже 20 лет, первые два года она его снимала, но в 1999 году подписала договор покупки за 16 749, 32 лата или 23 832, 14 евро.

В доме площадью 608 кв.м. 9 комнат, первые два этажа отданы под нужны Бениты, а подвальное помещение — для обслуживающего персонала.