СМИ: Роберт Паттинсон расстался с Талией Барнетт после трех лет романа

Не так давно 31-летний Роберт Паттинсон, говоря о своих отношениях с 29-летней Талией Барнетт, заявлял, что они обручены. Поклонники пары с нетерпением ждали свадьбы. Однако, судя по всему, сердце звезды «Сумерек» снова свободно. На днях в зарубежной прессе появилась новость о том, что актер и его избранница больше не вместе.

В последнее время поклонники могли только гадать, что происходит в отношениях Роберта Паттинсона и Талии Барнетт (известна под псевдонимом FKA twigs, — прим. ред.). То в зарубежных СМИ появляются новости о помолвке влюбленных, то становится известно, что актер и певица решили повременить со свадьбой из-за того, что оба нацелены на карьеру. Однако, судя по всему, их роман на расстоянии закончился.

На днях журналисты издания The Sun выяснили, что Роберт и Талия расстались.

«Они постепенно становились чужими друг другу из-за того, что практически не проводили времени вместе», —

сообщил изданию источник из окружения актера. «Роб слишком устал от таких отношений.

Сперва он отменил помолвку, потом рассказал своим друзьям, что они с Талией больше не вместе. Конечно, у них еще остались чувства друг к другу, но они поняли, что у них ничего не получается», — заявил инсайдер.

Теперь журналисты ждут подтверждения разрыва от представителей актера и певицы, которые обычно стараются воздерживаться от любых комментариев на тему своей личной жизни.



