Если бы Оярс Рубенис стал президентом Латвии, то сразу запретил бы эти три вещи

Директор Латвийской Национальной оперы Оярс Рубенис, придя на шоу к комику Янису Скутелису «Полуночное шоу в семь» рассказал, что очень хотел бы запретить в нашей стране три вещи, которые связаны с его родом деятельности.

Если бы Рубенис стал президентом, то, в первую очередь, запретил бы вносить мобильные телефоны на концерты и театральные спектакли. «Я бы установил такой сканер, как в самолетах. Тогда, если заходишь с телефоном, пришлось бы его выкинуть. После третьей попытки такой зритель не брал бы его с собой», - так обосновал свое решение Оярс.

Во-вторых,

он запретил бы торговым центрам работать по воскресеньям, так как вместо этого люди смогли бы отправиться на природу, насладиться культурой, встретиться с друзьями и поговорить друг с другом.

В-третьих, он хотел бы с помощью закона запретить людям пенсионного возраста работать. «В ином случае, молодые люди вообще не смогут практиковаться. Все время только пенсионеры работают и работают, ворчат и ворчат», - заявил директор Национальной оперы.