ФОТО: Стильные знаменитости посетили открытие Рижской недели моды

Вчера, 24 октября, в Риге стартовала 27-я Неделя моды, которая неизменно привлекает к себе внимание главных представителей fashion-индустрии из Латвии, Литвы, Эстонии, России и многих других стран. Насыщенная программа, яркие показы, незабываемые образы, модные тенденции и именитые гости - все это можно будет увидеть вплоть до 28 октября.

Открытие RFW в Квартале Искусств и технологий «Sporta 2» посетили латвийские знаменитости, которые негласно сразились за самый стильный и экстравагантный образ: Майя Силова, Ярослав Барышников, Лиене Грейфане, Денис Шевелев, Кашер, Иева Адамс, Алина Келлер и многие другие.

Перед первым показом гости позировали фотографам и обсуждали тренды сезона, а после официальной части отправились на вечеринку, организованную в честь открытия Рижской недели моды.